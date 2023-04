Le domande possono essere presentate entro il 16 giugno

(Comacchio, 11 Apr 23) La Regione Emilia Romagna, destinando risorse per oltre 3 milioni di euro, ha pubblicato il bando per il tipo di operazione: 4.4.02 Prevenzione danni alla fauna 4.4.02 - Prevenzione danni da fauna - Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it), della Focus area P4 - e Biodiversità Focus area P4A - Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it) per una convivenza armonica fra agricoltura e territorio.

Gli interventi non produttivi, intesi come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola e/o forestale, sono finalizzati a sostenere gli agricoltori nella coesistenza con la fauna autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli.

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni nel territorio della regione sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna ormai assenti da tempo.

C'è tempo fino al 16 giugno 2023.

Questo il bando: 4.4.02 Prevenzione danni da fauna - Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)

Scadenza 16/06/2023