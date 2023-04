Il 5 Maggio 2023 al Centro Visite Bevanella

(Comacchio, 21 Apr 23) La ricorrenza celtica chiamata Beltaine presso gli antichi cadeva nella notte tra il 30 aprile e 1 maggio, conosciuta anche come la notte di Valpurga o notte delle streghe… ma… siete davvero sicuri di saper definire una "Strega"?.

Molte sono le rappresentazioni di questa antichissima figura presente nell'immaginario di tutto il mondo, ma cosa si cela veramente dietro di essa? È davvero così malefica? E nelle nostre zone del Parco del Delta del Po era presente? Chi era la Borda? Quali racconti ci hanno tramandato i nostri avi legati a questa figura ed alle nostre zone umide?

Nel Parco del Delta del Po in questo periodo la Natura si risveglia in tutto il suo splendore; un periodo un tempo considerato magico, il momento in cui anche gli spiriti legati alla flora e alla fauna si risvegliano come d' incanto… e se proprio per questo nei tempi andati vi fossero state pratiche arcaiche e misteriose legate alla rinascita della Natura?

Ve ne parleremo durante un'intrigante serata, tra passeggiata e narrazioni. Ci troveremo presso il Centro Visite Bevanella del Parco del Delta Del Po, e dopo un'aperitivo, come si faceva negli antichi trebbi in campagna, ascolteremo racconti su questa figura con l'ausilio di immagini cercando di capire se era anche legata alle nostre zone deltizie