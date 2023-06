Scattate le misure di protezione: per la sorveglianza si cercano volontari

(Comacchio, 27 Giu 23) Le uova sono state deposte fra le ore 21 e le 23 di sabato 24 giugno. Dopo mezz'ora la segnalazione era già arrivata al del centro Cestha di Marina di Ravenna, con foto e video della nidificazione della Tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia di Milano Marittima (Cervia, Ravenna).

A questo punto è intervenuto lo staff dell'associazione Turtles of the Adriatic Organization APS (TAO) autorizzato a manipolare nidi e neonati di Tartaruga marina Caretta caretta al fine della loro protezione. Per ragioni di tutela e conservazione la covata ha trovato idonea collocazione in un sito più sicuro. Ora l'area che accoglie il nido, sempre sul litorale di Milano Marittima, è stata delimitata ed è oggetto di tutela e controllo.

Le associazioni coinvolte in collaborazione con il Parco del Delta del Po Emilia Romagna e il Comune di Cervia hanno avviato una chiamata pubblica per accogliere la disponibilità dei volontari - che saranno adeguatamente formati - per garantire la sorveglianza adeguata al sito di nidificazione.

Chi intende aderire all'iniziativa e rendersi disponibile può compilare il form https://shorturl.at/puGV4

