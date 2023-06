(Comacchio, 28 Giu 23) Sono i testimonial del Parco: Beccaccia di mare, Fratino, Ghiandaia marina, Avocetta, Sgarza ciuffetto, Airone e tante piume ancora.

A 35 anni dalla sua istituzione, avvenuta nel 1988 con apposita Legge Regionale - L.R. 27/88 -, il Parco del Delta del Po festeggia questa tappa celebrativa con una mostra fotografica, nella Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati (Comacchio, c.so Mazzini 200), attraverso le immagini realizzate da 12 fotografi naturalisti di sicuro pregio.

Fabio Barucci, Antonio Benetti, Maurizio Bonora, Loris Costa, Silvano Foschini, Milko Marchetti, Alex Pallara, Luciano Piazza, Roberto Sauli, Sergio Stignani, Massimo Vertuani e Roberto Zaffi sono infatti gli artefici di questa galleria naturalistica che presenta immagini di uccelli nel loro splendore.

La fotografia naturalistica si nutre infatti di attimi, di momenti particolari che coniugano tecnica a pazienza. Lo scatto ben riuscito è frutto di appostamenti, attese, momenti nei quali la natura esprime se stessa in una veste inusuale: ancor più quando i soggetti sono specie con le ali.

Dodici professionisti, con alle spalle un'esperienza certificata che interpretano l'avifauna del Parco: dal 6 luglio al 31 ottobre 2023 in un luogo storico ed evocativo come può esserlo la Sala degli Aceti.

Nel Parco infatti sono presenti 10 Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione Ramsar 1971), 22 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per la conservazione di habitat e specie vegetali e animali, 20 Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli.

Un territorio che offre una straordinaria varietà di ambienti, di scenari e di possibilità adatti all'obiettivo fotografico più esigente.

La presidente del Parco, Aida Morelli, sottolinea "Ricordare il cammino del Parco in questi 35 anni di vita, e farlo attraverso le immagini delle specie avifaunistiche, ribadisce la mission del nostro Ente. La tutela e la conservazione della natura, in tutti i suoi aspetti, ci consente di apprezzare non solo le splendide immagini realizzate da 12 fotografi di elevato valore ma anche, e soprattutto, della varietà e bellezza delle specie che vivono nel nostro parco, nel segno della biodiversità".

La mostra fotografica sarà inaugurata giovedì 6 luglio, alle ore 17.30.

Il Parco del Delta del Po fa parte del sistema delle aree protette dell'Emilia-Romagna e può vantare riconoscimenti internazionali: è Riserva della Biosfera MaB Unesco L'insieme territoriale costituito dalla Città di Ferrara, le Delizie Estensi e il versante ferrarese del Delta del Po è stato inoltre dichiarato "Patrimonio dell'Umanità" analogamente al riconoscimento assegnato alla città di Ravenna, per i suoi "Monumenti paleocristiani".