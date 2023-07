Due giornate di studio e di confronto sul tema il 14 e 15 Luglio 2023 a Parma

(Parco, 10 Lug 23) La centralità che la risorsa acqua sta sempre più assumendo negli equilibri ambientali, economici, sociali, soprattutto in relazione agli effetti del cambiamento climatico, obbliga una seria riflessione di prospettiva da parte delle Istituzioni e dei portatori di interesse sulla gestione sostenibile della risorsa idrica. Per queste ragioni l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha deciso di organizzare, insieme all'Associazione Nazionale per il Clima Globe Italia, l'evento "ACQUA – Fronte comune contro la crisi climatica", due giornate di studio e di confronto sul tema il 14 e 15 Luglio a Parma, presso la Casa della Musica, che consentiranno di formulare una serie di proposte concrete, fondate su solide basi scientifiche, al fine di contribuire a un piano nazionale integrato, attento alle esigenze dell'uomo e della natura.

L'assemblea consentirà di formulare una serie di proposte concrete, fondate su solide basi scientifiche, al fine di contribuire a un piano nazionale integrato, attento alle esigenze dell'uomo e della natura. La crisi climatica infatti impone l'attuazione di azioni urgenti e concrete in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo; la siccità e le alluvioni improvvise sono tra le criticità più manifeste di questo mutamento in atto. L'obiettivo è quello di rendere questo appuntamento, oggi al suo battesimo, un focus di approfondimento con cadenza annuale, che possa rappresentare un punto di riferimento nazionale per fare fronte comune e affrontare unitariamente questa importante sfida, epocale per l'intero pianeta.

I temi approfonditi con i principali esperti del settore, accademici, rappresentanti delle istituzioni e dei molteplici portatori di interesse saranno: "Acqua, Suolo, Agricoltura e Diritto globale all'Alimentazione"; "Ecosistema naturale del Po: come valorizzare il fiume"; "I progetti connessi all'acqua delle Riserve MaB Unesco dell'Emilia-Romagna"; "Le Comunità nell'adattamento alla crisi climatica: dalla siccità alle alluvioni. La questione del dissesto idrogeologico e della cura del territorio"; "Acqua, Energia, Infrastrutture e Cambiamento climatico".

Il 14 luglio per il Parco del Delta del Po Emilia Romagna interverrà la presidente Aida Morelli nell'ambito della presentazione dei Progetti connessi all'acqua delle Riserve MaB Unesco dell'Emilia Romagna