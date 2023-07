(Comacchio, 28 Lug 23) Il Comitato Esecutivo del Parco, nella sua ultima seduta di lunedì scorso (24 luglio 2023), ha approvato un Protocollo di intesa tra l'Ente e gli Agriturismi nel territorio dei nove Comuni del Parco del Delta del Po, per la promozione del turismo consapevole nell'area protetta

Il protocollo ha come finalità la promozione congiunta del turismo consapevole nel territorio del Parco del Delta del Po; la caratterizzazione di un'immagine identitaria e unitaria del territorio del Delta del Po; la tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali, produttive del territorio; lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli.

Il documento prevede anche la promozione di iniziative a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente della natura da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali; il mantenimento e lo sviluppo agricolo, ittico e forestale del territorio rurale; il recupero del patrimonio edilizio rurale; il sostegno alle produzioni tipiche e di qualità e alle connesse tradizioni enogastronomiche; la valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende agricole; a multifunzionale; l'avvicinamento della popolazione e delle giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare locale e regionale.

L'Ente Parco attribuirà agli agriturismi il marchio di qualità "Agriturismo del Parco del Delta del Po" (da affiggere nei locali della struttura) ed inserirà ogni singolo agriturismo nel materiale promozionale e turistico, nel sito Internet del Parco ed in uno specifico prodotto promozionale per gli Agriturismi del Parco.

Gli agriturismi entreranno a far parte della rete informativa del Parco del Delta del Po, assieme a centri vista, musei e uffici di informazione turistica, saranno riforniti regolarmente con tutti i materiali conoscitivi disponibili e parteciperanno ai corsi di formazione promossi dall'Ente Parco per gli operatori del settore. Inoltre, diventeranno strutture privilegiate per le attività e gli eventi organizzati dall'Ente per la promozione del Parco del Delta del Po.

L'adesione al Protocollo intende fornire alle aziende un profilo di sostenibilità strutturato nei suoi diversi ambiti: il documento infatti è il frutto di un lavoro di confronto e tessitura avviato già lo scorso settembre con l'invio di una prima stesura del Protocollo a tutte le Associazioni Agricole del territorio di Ferrara e Ravenna per avviare un percorso di verifica e proposta. All'inizio di luglio un incontro con le associazioni ha infine portato alla stesura attuale del documento.

Fra gli aspetti rilevanti si prevede inoltre che ogni Azienda Agricola si impegna a aderire alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) del Parco del Delta del Po; impegnarsi nella direzione della sostenibilità e della diminuzione delle emissioni di CO2; esporre il materiale informativo e promozionale fornito dall'Ente Parco; garantire alcuni servizi aggiuntivi agli escursionisti, biker, birdwatcher, fornire agli ospiti alcune informazioni di base relative alla fruizione ed alla conoscenza del Parco del Delta; partecipare ai corsi di aggiornamento; collaborare con le altre strutture agrituristiche aderenti, in un'ottica di sistema e per potenziare l'offerta turistica; evidenziare la specificità della propria offerta legata al territorio del Delta del Po sotto i profili ambientale, naturalistico, storico-culturale, enogastronomico.

In sinergica collaborazione il Parco e le aziende agricole ricercheranno accordi con produttori agricoli e artigianali per la fornitura di prodotti tipici del territorio del Delta (ove non già prodotti dalle aziende agricole titolari degli agriturismi) e con le Guide del Parco, per tipicizzare sempre di più il territorio e le sue peculiarità.

Ogni Azienda Agricola è libera di aderire quando lo ritiene, poiché l'accordo è tra l'Ente e il singolo agriturismo, non è prevista una raccolta complessiva. Il protocollo è aperto a tutti gli agriturismi dell'intero territorio dei nove Comuni del Parco: Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna.

Il Comitato esecutivo dell'Ente attende numerose adesioni, per cominciare assieme questo importante cammino comune.