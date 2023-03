Sabato 1 Aprile 2023

Dal Centro Visite Salina di Cervia partiamo con la barca elettrica (si tratta di una barca molto semplice con panche di legno che può portare 35 persone circa) che scivola silenziosa sui canali che circondano la Salina, dove l'acqua è bassa quindi non si soffre il mal di mare (profondità dell'acqua nel canale minima 1,5 m, massima 1,8 / 2 m; profondità dell'acqua nelle vasche in Salina minima 5 cm, massima 30 cm).



Con la barca ci avviciniamo alle vasche e scopriamo le tante specie di uccelli che popolano la Salina. Inosservati possiamo cogliere momenti di vita degli animali, scattare fotografie e immergerci in incredibili panorami di acqua e cielo.

Un breve tratto di passeggiata ci fa avvicinare ancora di più alle vasche dove, se si ha fortuna, ammiriamo tanti fenicotteri dal colore rosa.

La Salina è la zona più a sud del Parco del Delta del Po, un vero paradiso per gli amanti del birdwatching!



NON SONO AMMESSI CANI



Partenza dal Centro Visite Salina di Cervia in Via Bova 61, Cervia (RA)