Corso di fotografia naturalistica per adulti

Venerdì 24 Marzo 2023

Venerdì 17 marzo ore 21.00 - lezione in aula

Venerdì 24 marzo ore 21.00 - lezione in aula

Domenica 2 aprile ore 16.30 - uscita in ambiente naturale

Corso di approccio alla fotografia naturalistica, realizzato dal fotografo Sergio Stignani, per introdurre gli aspiranti fotografi alle conoscenze teoriche, tecniche e di linguaggio della fotografia. Il corso comprende un'escursione nelle Valli di Argenta.

Non è necessario essere muniti di attrezzatura fotografica.



Costo del corso 2 incontri più l'uscita in ambiente naturale 40€

Ritrovo presso il Museo delle Valli