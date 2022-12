Un'escursione serale alla ricerca dei segni di presenza del Lupo appenninico

Sabato 24 Dicembre 2022

Escursione serale nei luoghi più remoti e selvaggi del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il lupo avverte la presenza dell'uomo a grande distanza, si muove principalmente di notte e si sposta tantissimo, anche di decine di chilometri in poche ore. Non è semplice quindi per un escursionista avvistarlo, ma si possono facilmente trovarne tracce sul terreno, specie d'inverno, sulla neve. Infine con un po' di fortuna avvertirne la presenza grazie al suo affascinante ululato.



Durante la serata guide esperte e biologi forniranno corrette informazioni sul lupo, screditando le tante storie che circolano su questa specie, frutto di antichi retaggi, di pregiudizi e falsità, senza però minimizzare le reali problematiche ad esso connesse, ma anzi provando ad analizzarle assieme alle possibili soluzioni.





Sentieri A1-Z1-C1-T1









☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/dalla-parte-del-lupo/







SCHEDA TECNICA

(E) Escursionistica L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in buona parte boscate con salite e discese di media pendenza.

Dislivello 250 m in salita e discesa

Lunghezza 6-8 km circa



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 20,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Tisana calda e biscotti della tradizione



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 16. Incontro con la guida presso la nostra sede di Largo Molinari e breve spostamento in auto sino al punto di attacco del sentiero. Un comodo itinerario ci condurrà all'interno dei boschi raccontando i segreti e le abitudini di questo predatore sul quale spesso circolano leggende e paure. Al margine del bosco tenteremo l'avvistamento diretto e l'ascolto del suo ululato. Il rientro è in serata e con l'aiuto delle torce.

COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it



Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures