Un’avventura esclusiva guidata da esperti conoscitori della fauna selvatica

Da Venerdì 9 a Domenica 11 Dicembre 2022

In natura sicuramente non c'è un animale che più del lupo abbia colpito l'immaginazione dell'uomo fin dalla più remota antichità. Un magnifico predatore, intelligente ed adattabile, capace di percorrere grandi distanze e di sopravvivere in ambienti difficili e con scarse risorse alimentari. A partire da un numero sparuto (probabilmente meno di 100) di lupi sopravvissuti nell'Appennino centro-meridionale verso la fine degli anni '60, il lupo in Italia ha lentamente ma progressivamente espanso il proprio areale attraverso un processo di ricolonizzazione spontanea durante gli ultimi 30-40 anni. Oggi una popolazione strutturata in un minimo di 8 branchi residenti è presente nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

Con tre giornate sul campo approfondiremo la sua straordinaria vita sociale frequentando i sentieri e le valli del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e delle aree limitrofe, effettuando anche affascinanti escursioni serali. Scopriremo il suo ruolo di predatore, la grande capacità di adattamento al territorio italiano ma anche il rapporto storico e conflittuale con l'uomo.

Sentieri A1-L1-A9-Z1-M1







☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/wolf-tracking-in-abruzzo



SCHEDA TECNICA



Difficoltà (E) Escursionistica L'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche. Si svolge interamente su sentiero di montagna con salite e discese di media pendenza. E' necessario un buon impegno fisico per la lunghezza dell'itinerario e il dislivello affrontato.



Dislivello 500 m in salita e discesa al giorno



Lunghezza 7-10 km circa a/r al giorno





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00 per persona





ITINERARIO



VENERDI'

Il lupo in Abruzzo, quanti sono e come li abbiamo contati

Arrivo libero a Pescasseroli, nel pomeriggio sistemazione dei partecipanti in albergo e presentazione della guida. Alle 16 partenza per una prima facile escursione sino al tramonto. Rientro in serata in albergo, cena e pernottamento.



SABATO

All'alba sessione di wildlife watching. Dopo la prima colazione partenza per un'escursione panoramica e ricerca dei segni di presenza del lupo. Possibilità di osservare al pascolo cervi, caprioli e camosci. Pranzo al sacco e spostamento a Civitella Alfedena, visita al Museo del Lupo Appenninico e percorso storico sulla sua conservazione in Italia. Nel pomeriggio sistemazione in albergo e breve escursione serale per cercare di ascoltare gli ululati. Cena con prodotti locali e pernottamento.

DOMENICA

L'alba ci vedrà protagonisti nello splendido scenario del Pianoro Le Forme, ai piedi del Monte Meta e della catena delle Mainarde. Un luogo di forte impatto emotivo, con montagne aspre e selvagge. Escursione sino al Passo dei Monaci per tentare di avvistare anche cervi e camosci. Rientro nel pomeriggio a valle, cioccolata calda, degustazione di prodotti locali e partenza dei partecipanti.

COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Occhiali da sole, crema solare, guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento, una t-shirt di ricambio.





COME ARRIVARE

Pescasseroli è il centro principale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la più antica area protetta d'Italia, da quasi un secolo a garanzia della vita in armonia con la natura. E' facilmente raggiungibile in auto attraverso tre punti di accesso. DA ROMA (A24 Roma-L'Aquila) In auto da Roma si percorre l'autostrada A24 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA PESCARA (A25 Roma-Pescara) In auto da Pescara si percorre l'autostrada A25 fino al casello di Pescina. Si prosegue sulla SR83 o sulla SP17 sino a Pescasseroli. DA NAPOLI (A1 Napoli-Roma) In auto da Napoli si percorre l'A1 fino al casello di Caianello. Si imbocca la SS85 per Venafro e si prosegue sulla SR83 sino a Pescasseroli





INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.1856566

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it



Seguici anche su Instagram @wildlifeadventures e Facebook Wildlife Adventures