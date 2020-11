Tra creste e praterie del Camoscio

Domenica 15 Novembre 2020 dalle 07:30 alle 16:00

Il Camoscio più bello del mondo, cosi è stato definito il nostro Camoscio, Rupicapra pyrenaica ornata, e costituisce una delle entità faunistiche più rare in Italia.

Relitto glaciale miracolosamente scampato all'estinzione, la cui popolazione , all'inizio del secolo scorso, era composta da pochi esemplari.

Le azioni tutela messe in atto nel territorio del nostro Parco hanno permesso una ripresa dei gruppi di questa splendida ed elegante specie animale.

Il camoscio è abituato a vivere in luoghi impervi, soprattutto pareti rocciose molto ripide, dove vi si ripara per sfuggire agli attacchi dei predatori. Andremo nel suo habitat naturale e ne osserveremo i comportamenti.

CALENDARIO 2020: 21 e 28 Giugno; 5 Luglio e 12 Luglio;

8,15 e 22 Novembre

DIFFICOLTA': media

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, zaino (30 litri, sufficiente a contenere l'equipaggiamento), maglietta leggera, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca wind stopper, cappello, guanti, mantella o giacca per la pioggia, pantaloni comodi (no jeans), borraccia con acqua (1 lt), torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, occhiali da sole, crema di protezione solare.

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al 338 6388453 o scrivendo a info@camosciara.com specificando nome e cognome, numero dei partecipanti e lasciando un recapito di cellulare.



Programma Monte Meta

Domenica: ore 7,00, dopo la prima colazione, incontro con la guida in albergo e partenza con le autovetture per il Pianoro Campitelli per raggiungere la vetta del Monte Meta (2242 mt.), la terza cima più alta del Parco da cui, nei giorni di cielo terso, è possibile vedere i due mari italiani: l'Adriatico e il Tirreno. Da qui non sarà difficile avvistare e ammirare numerosi branchi di camosci al pascolo. Pranzo al sacco in quota fornito dall'albergo. Rientro in albergo per le ore 16,00 per una doccia calda e partenza per le destinazioni di provenienza.

Sentieri percorsi: L1

Dislivello e lunghezza: 800 mt in salita in discesa; 10 Km. totali.

Programma Forca Resuni

Domenica: ore 7,30, dopo la prima colazione, incontro con la guida in albergo e partenza dal paese a per raggiungere Passo Cavuto e il Rifugio di Forca Resuni (1952 mt). Bellissimo percorso che attraversa la faggeta e giunge a in quota con panorami spettacolari tra i pini mughi della Camosciara e dove non sarà difficile avvistare piccoli branchi di camosci e osservarne il rituale degli amori. Pranzo al sacco in quota fornito dall'albergo. Rientro in albergo per le ore 16,00 per una doccia calda e partenza per le destinazioni di provenienza.

Sentieri percorsi: I1

Dislivello e lunghezza: 850 mt in salita e in discesa; 8 km totali.

Programma Monte Amaro

Domenica: ore 8,00, dopo la prima colazione, incontro con la guida in albergo e partenza con le autovetture per l'Area della Val Fondillo per raggiungere la vetta del Monte Amaro (1862 mt.), lungo un percorso breve che richiede un pochino di impegno. Lo sviluppo è immerso negli splendidi boschi di faggio che si aprono lasciando il posto a creste e praterie di alta quota. Da qui non sarà difficile avvistare e ammirare numerosi branchi di camosci al pascolo. Pranzo al sacco in quota fornito dall'albergo. Rientro in albergo per le ore 16,00 per una doccia calda e partenza per le destinazioni di provenienza.

Sentieri percorsi: F1

Dislivello e lunghezza: 800 mt in salita in discesa; 8 Km. totali.

AVVERTENZE

SEGNALARE PARTICOLARI ESIGENZE ALIMENTARI

SI PREGA DI PROVVEDERE AD UN PROPRIO KIT PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO DA METTERE NELLO ZAINO.





NUMERO MINIMO 6 PARTECIPANTI

RICORDA QUESTE SEMPLICI REGOLE:

se hai sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, resta a casa

mantieni puntualmente la distanza di sicurezza, la Natura in questi casi ci aiuta

porta sempre con te la mascherina ed indossala tutte le volte che non possiamo mantenere la distanza di sicurezza

porta con te un gel disinfettante e provvedi a pulire frequentemente le mani

qualche paio di guanti , delle salviettine detergenti e un sacchetto per i tuoi rifiuti personali da tenere nello zaino, potrebbero essere utili

evitiamo di abbracciarci, stringerci le mani e scambiarci oggetti personali o fare foto di gruppo

In questa fase l'attenzione verso gli altri e la nostra persona è fondamentale, ti ringraziamo per la disponibilità che mostrerai.

N.B.: in caso di avverse condizioni meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato.

