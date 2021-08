A SPASSO CON GLI ASINELLI

Escursione pomeridiana insieme agli animali più simpatici della Montagna

Mercoledì 4 Agosto 2021 dalle 17:00 alle 20:30

Se sei a corto di idee per un pomeriggio in compagnia di amici? Puoi stupirli con questa proposta "fuori dall'Ordinario"... una cosa è certa, rimarranno sicuramente a bocca aperta! Un' occasione unica, per conoscerli ed interagire con loro nelle meravigliose vallate del Parco Nazionale d'Abruzzo... Caratteristica ancor più importante, gli Asini ci accompagneranno con dei basti realizzati dai bastai del Molise, dei cesti tipici intrecciati da artigiani della valle del Comino. Durante il cammino non mancheranno le attività didattiche, i racconti sugli Asini, le storie sulla Lana delle coperte abruzzesi, lavorate dalle donne delle montagne e storie dell' Abruzzo montano, del Molise e della Val di Comino, mentre gli asinelli porteranno i nostri bagagli, per camminare leggeri ed immergerci nella bellezza della natura che ci circonda. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

L'appuntamento è a Bisegna, presso il centro Parco , dove ci incontreremo e faremo conoscenza con le Guide e gli Asinelli, successivamente verranno sistemati i bagagli nei cesti portati dagli Asini e attraverseremo un sentiero boscoso, fino ad arrivare all'eremo di San Giovanni, dove trascorreremo la serata insieme agli Asinelli. Non mancheranno le attività didattiche ed i racconti del nostro territorio.

DIFFICOLTÀ : Facile

ORARIO Partenza ore 17:00 - Ritorno ore 20:30

Per tutte le altre informazioni vai sul sito

www.ilbelsentiero.it

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

339 334 9015 - 3913722896

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Barrea (AQ), Bisegna (AQ), Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: IL BEL SENTIERO

Info Email: il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com Info Line: 339 334 9015 - 3913722896 L'AquilaIL BEL SENTIERO

Altre info su:Tag: visite guidate