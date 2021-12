Alla scoperta del lupo con pernotto in rifugio

Un week-end alla scoperta dei lupi, con un pernotto nel confortevole Ecorifugio della Cicerana

Da Sabato 11 a Domenica 12 Dicembre 2021 ore 10:30

Un modo speciale e assolutamente diverso dal solito di trascorrere il weekend, totalmente immersi nella natura del Parco Nazionale d'Abruzzo, alla scoperta del lupo. Escursioni alla ricerca delle tracce del più significativo dei predatori, il Lupo Appenninico, che nel Parco ha trovato il luogo ideale per vivere e riprodursi. Uno straordinario predatore che fortunatamente è tornato a ripopolare le aree montane d'Italia. Conosceremo i lupi , ne studieremo la vita e le abitudini. Passeremo una notte presso il confortevole Ecorifugio della Cicerana, collocato in una delle aree più remote e selvagge del Parco. Vivremo un'esperienza a stretto contatto con la natura.

PUNTI DI FORZA

la reale possibilità di vedere o ascoltare il lupo

La calda atmosfera del rifugio

Le escursioni negli spazi selvaggi ed incontaminati

PROGRAMMA

Primo giorno

arrivo a PESCASSEROLI alle ore 10.30, incontro con la guida presso l'ufficio della Ecotur. Escursione per conoscere l'habitat, le prede ed i segni di presenza del lupo. Possibilità di osservazione faunistica. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Arrivo in rifugio previsto nel pomeriggio. Ore 18.00 breve escursione serale "sulle tracce del lupo" . Cena a base di prodotti del territorio e lettura di storie di "uomini e lupi". Pernottamento.

Secondo giorno

Ore 7.00 tentativo di osservazione faunistica nella zona della Cicerana. ore 08.00 prima colazione ed a seguire escursione nella zona della Cicerana fra boschi ed ampie radure per conoscere ed indagare il secolare rapporto/conflitto uomo-lupo. Percorreremo i sentieri dei lupi, visiteremo il loro territorio. Pranzo a base di polenta in rifugio. Rientro previsto per le ore 16.00 e partenza per le località di provenienza.

Il programma potrà subire delle modifiche o per avverse condizioni climatiche o per esigenza particolare dei partecipanti.

SENTIERI T1-T5-T6-R4

COSTO € 120 (1 notte) a persona

LA QUOTA COMPRENDE Trattamento di mezza pensione in rifugio. Tutte le caratteristiche del rifugio sono descritte al seguente link Ecorifugio Cicerana . Sacchi a pelo per il pernotto (si raccomanda di munirsi di sacco-lenzuolo personale che in alternativa può essere acquistato in rifugio al costo di € 15). Guida ed organizzazione. Eventuale noleggio di ciaspole e bastoncini. L'uso di cannocchiali Swarosky o Zeiss per le osservazioni faunistiche.

LA QUOTA NON COMPRENDE Trasporti e trasferimenti, i pranzi e quanto non indicato nella voce "La quota comprende"

EQUIPAGGIAMENTO Scarponi da trekking, giacca a vento (possibilmente in gore-tex) impermeabile con cappuccio e antivento, zaino, borraccia, torcia, cappello e guanti di lana o pile, occhiali da sole, pantaloni lunghi e "pile", crema protezione solare, macchina fotografica, binocolo, sacco lenzuolo, asciugamani (per la notte in rifugio), GREENPASS. Durante gli appostamenti può essere freddo quindi si raccomanda di vestirsi a strati.

RITROVO Appuntamento a Pescasseroli, Ecotur in Via Piave 9, alle ore 10.30

SISTEMAZIONE Presso l'Ecorifugio della Cicerana

DIFFICOLTA' MEDIO/FACILE.

Primo giorno: Km circa 7 dislivello in salita 300 m. Secondo giorno: Km 8 dislivello in salita 300 m

INFO E PRENOTAZIONI www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cellulare 3773579475

