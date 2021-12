Colori e sapori d'autunno nelle faggete patrimonio UNESCO

Escursione per ammirare i colori dell'autunno con pranzo in rifugio

Mercoledì 8 Dicembre 2021 dalle 09:30 alle 16:00

Il foliage è il termine con il quale ci si riferisce al cambiamento di colore delle foglie in Autunno. In alcune parti del mondo, come in Canada o negli Stati Uniti, molti escursionisti si avventurano lungo i sentieri per ammirare questi splendidi panorami e boschi dipinti di mille colori. Anche in Italia vi sono dei luoghi magici in Autunno ed uno di questi è il Parco Nazionale d'Abruzzo con le sue immense faggete, ricche di alberi secolari. Ci immergeremo nella zona del Vallone Lampazo-Cicerana per ammirare gli splendidi paesaggi autunnali che essa offre. Giungeremo presso l'Ecorifugio della Cicerana, dove al caldo della legna che arde nella stufa, gusteremo i tpici prodotti autunnali.

PROGRAMMA

Breve trasferimento in auto fino al Passo del Diavolo. Da li si comincia a camminare lingo i boschi e le praterie del Vallone Lampazzo - Cicerana fino a giungere presso l'Ecorifugio della Cicerana. Qui consumeremo il nostro pranzo a base di prodotti locali e di stagione e dopo pranzo ripartiremo alla volta del Passo del Diavolo attraverso un altro sentiero. Rientro previsto per le ore 16.00 circa.

COSTO € 35 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE

Escusrione guidata come da programma + pranzo in rifugio (primo e secondo). BEVANDE ESCLUSE

RITROVO

presso Ecotur (Via Piave 9 Pescasseroli) alle ore 9.00 muniti di automobile.

EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, zaino, cappello, giacca a vento impermeabile, borraccia, maglia, GREENPASS.

SENTIERI T1 - T5

INFO E PRENOTAZIONI

www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cell 3773579475

