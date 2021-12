A passo lento, con le ciaspole nel cuore dell’Inverno

Escursione con le ciaspole adatta a tutti

Sabato 11 Dicembre 2021

Il paesaggio montano è avvolto da una misteriosa quiete, la neve ricopre ogni cosa e con il gelo della notte, disegna cristalli che risuonano al vento. Le cince si affrettano con rapidi voli mentre i merli svolazzano dal folto dei rovi ad ogni passo che si avvicina. Con molta fortuna, nelle foreste più tranquille si possono trovare le impronte dell'elusiva martora o le piccole rosette lasciate dalle zampe del gatto selvatico. Il fondo nevoso si trasforma in un libro aperto che narra le tormentate vicende del bosco.



Con una facile ciaspolata attraverseremo radure luminose e ampie foreste. L'itinerario ci guiderà, come le pagine di un libro, alla scoperta di questa meravigliosa stagione.



Sentieri A1-A9-Z1-Y7-Y1







☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/ciaspole-abruzzo-inverno/





SCHEDA TECNICA

(E) Escursionistica L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna con salite e discese moderate o nulle.

Dislivello 250 m in salita e discesa

Lunghezza 4-6 km circa





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 20,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio kit ciaspole e bastoncini



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9.30. Breve spostamento in auto per raggiungere il punto di partenza del sentiero. Con una facile ciaspolata attraverseremo radure luminose e ampie foreste. L'itinerario ci guiderà, come le pagine di un libro, alla scoperta di questa meravigliosa stagione. Rientro nel centro abitato programmato per le ore 13.



COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di cammino alternati a qualche pausa rilassante. Sono necessari indumenti caldi, impermeabili e antivento.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



