Escursione serale per goderci il Parco di notte e osservare il cielo stellato con l'aiuto di un esperto astronomo

Lunedì 4 Luglio 2022 dalle 21:30 alle 23:45

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con i suoi altopiani ed il suo scarso inquinamento luminoso è il luogo ideale per l'osservazione astronomica. Vi proponiamo dunque questa magica "passeggiata fra le stelle" in compagnia di Paolo Ruscitti, un astronomo esperto e coinvolgente che ci racconterà il cielo nei suoi molteplici aspetti scientifico-letterari. Vieni con noi a scoprire i segreti del cielo, immersi in una natura incontaminata e selavaggia che farà da cornice al firmamento stellato. Potremo osservare le stelle cadenti, distinguere le costelazioni e conoscere i pianeti, contemplare la luna, raccontare le storie della mitologia classica, immersi nella calma atmosfera del Parco di notte. L'escursione avrà luogo lontano dai centri abitati e dunque in assenza di inquinamento luminoso.

DIFFICOLTA' FACILE

COSTO € 20 a persona

EQUIPAGGIAMENTO Scarpe da trekking o da ginnastica, giacca a vento impermeabile, cappello, torcia, felpa o pile, stuoia per sedersi, coperta o plaid, mascherina. Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che durante l'osservazione astronomica potrebbe fare freddo.

SENTIERO Z1

APPUNTAMENTO Presso Ecotur (Via Piave 9 Pescasseroli) alle 21.15 muniti di auto propria.

INFO E PRENOTAZIONI www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cellulare e WhatsApp 3773579475