CHIUSO per lavori il bivacco di Pian di Boit

(Vogogna, 20 Ott 21) Attenzione: nel ricordare che, a causa del perdurare della pandemia, è vietato l'utilizzo di tutti i bivacchi del Parco tranne in caso di comprovata emergenza, si comunica quanto segue:

Il bivacco che sorge in località Pian di Boit è attualmente affidato alla Società Cooperativa Valgrande per interventi edili, pertanto la porta di accesso resterà chiusa per tutta la durata dei lavori.

Conseguentemente la struttura non sarà utilizzabile nemmeno in caso di emergenza.