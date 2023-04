I lavori partiranno nella seconda metà di aprile

(Vogogna, 06 Apr 23) Il Bivacco di Bondolo offre un punto di appoggio ideale per accedere al Parco dalla Valle Vigezzo, attraverso la Bocchetta di Vald.

Costruito in stile tradizionale, con manto di copertura in piode, necessità di manutenzione periodica al fine di garantire la salubrità degli spazi e il benessere di chi lo utilizza.

Per questo motivo è programmato a partire dal prossimo 17 aprile un intervento manutentivo della copertura che si protrarrà, in caso di bel tempo, per circa una settimana. L'andamento dei lavori dipenderà anche da altre variabili, di conseguenza la loro durata non è al momento quantificabile con esattezza.

Alla luce dei lavori programmati si rende noto che la struttura sarà inagibile per tutta la durata dell'intervento.