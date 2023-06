Dal 7 al 30 luglio emozioni in Val Grande

(Vogogna, 28 Giu 23) Torna per la terza edizione il ValGrandeBellezza Fest e si fa in quattro!

Quattro giorni di festa, quattro località che ospitano il festival, quattro compagnie di circo contemporaneo, quattro marching band, oltre a un'escursione con spettacoli in alpeggio, una residenza artistica e un laboratorio di circo per bambini.

Torna la magia di questo festival che per la prima volta nella stessa edizione vede presenti tutte le attività previste nel progetto iniziale: esibizioni di artisti professionisti ma anche una residenza artistica di una giovane compagnia, spettacoli nei centri abitati ma anche in alpeggio al termine di un'escursione.

Spettacoli di circo contemporaneo adatti a tutte le età, con un linguaggio internazionale molto visivo e poco parlato, con sullo sfondo i paesaggi mozzafiato e incontaminati del Parco Nazionale della Val Grande.

E il tutto in modalità sostenibile per tutelare i luoghi e le persone che ci abitano e lavorano, in piena armonia con l'ambiente che ospiterà gli eventi.

Due appuntamenti nel mese di luglio: il primo il 7 e l'8 a Cicogna e il 9 a Cossogno; il secondo il 30 con l'escursione al Piancavallone e spettacoli all'arrivo, con replica al rientro a Miazzina.

Programma:

venerdì 7 a Cicogna ore 21 Recircles in "Kaba… into the wild" - anteprima della residenza artistica a Cicogna ospite dell'Ostello - on the road i Kamahatma

Recircles in "Kaba… into the wild" - anteprima della residenza artistica a Cicogna ospite dell'Ostello - on the road i Kamahatma sabato 8 a Cicogna ore 18 "Circo in Fisa", improvvisazioni di discipline circensi accompagnate dal vivo dalla fisarmonica di Massimo Losito

"Circo in Fisa", improvvisazioni di discipline circensi accompagnate dal vivo dalla fisarmonica di Massimo Losito sabato 8 ore 21.30 CircoPitanga in "Corde Nuziali" - on the road i Silly Farm

CircoPitanga in "Corde Nuziali" - on the road i Silly Farm domenica 9 a Cossogno (Inoca) ore 11 Recircles in "Kaba… into the wild" - presentazione ufficiale dello spettacolo della residenza alla presenza delle Autorità locali invitate

Recircles in "Kaba… into the wild" - presentazione ufficiale dello spettacolo della residenza alla presenza delle Autorità locali invitate domenica 9 a Cossogno (Inoca) ore 16 "CircoBus" - laboratori di circo per bambini con gli insegnanti della scuola di circo "Fuma che 'nduma"

"CircoBus" - laboratori di circo per bambini con gli insegnanti della scuola di circo "Fuma che 'nduma" domenica 9 ore 21.30 in piazza a Cossogno "CircoPitanga" in "Corde Nuziali"

Ad accompagnare tutti gli appuntamenti di Cossogno la marching band dei "VogoBeat".

Pasti su prenotazione: a Cicogna di Circolo, a Inoca, organizzati dal Gruppo Sportivo, e in piazza a Cossogno a cura dell'Osteria Donna Francesca.

Domenica 30 escursione con spettacoli al Piancavallone e repliche al rientro in paese.

e repliche al rientro in paese. ritrovo ore 8 a Cappella Fina con partenza ore 8.30, accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco e con al seguito la Banda degli Ottoni a Scoppio

All'arrivo al Piancavallone:

ore 11 il "DuoFlosh" in "Cabaret Zuzzurellone"

ore 12 il "Duo LudiLò" in "Resta"

rientro a Miazzina e appuntamento alle ore 18 in piazza della Chiesa per raggiungere accompagnati dalla Banda piazza Fantoli, dove il "DuoFlosh" metterà in scena "Cabaret Zuzzurellone", poi al parco giochi lo spettacolo "Resta" del "Duo LudiLò" alle ore 21.30.

Pasti su prenotazione: pranzo al Rifugio Piancavallone e cena organizzata dalla Pro Loco insieme agli Alpini al parco giochi di Miazzina.

Tutte le esibizioni saranno fruibili gratuitamente, ma vi invitiamo a lasciare un'offerta a sostegno delle spese del festival, che a stento riusciamo a coprire, nel cappello che sarà presente al termine di ogni spettacolo.

Per rendere ancora più sostenibile l'affluenza del pubblico in un territorio naturale, selvaggio e incontaminato, l'invito è di cogliere l'occasione per conoscere un po' di più la Val Grande, vivendo il festival con lentezza, fermandosi a dormire almeno una notte nelle strutture ricettive locali o nell'area campeggio appositamente creata, non arrivando a ridosso degli orari degli appuntamenti, ma con un po' di anticipo.

Per motivi organizzativi di controllo presenze, viabilità e parcheggi auto, è necessaria la prenotazione per tutti gli appuntamenti compilando il form sul sito web www.valgrandebellezza.it.

Ideatore, direttore artistico e organizzativo del festival è Massimo Dellavecchia di 121eventi, gestore dell'Ostello del parco a Cicogna.

Oltre all'Ente Parco Nazionale della Val Grande il festival è reso possibile grazie al sostegno operativo ed economico dei Comuni di Cossogno, Miazzina, Intragna, Caprezzo e Aurano, del Distretto Turistico dei Laghi, e alla preziosa collaborazione delle associazioni e degli abitanti locali.

Info, programma completo e prenotazioni su www.valgrandebellezza.it

e-mail massimo@121eventi.it telefono (solo WhatsApp) 347 3414061

Pagina FaceBook https://www.facebook.com/ValGrandeBellezzaFest