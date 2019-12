Calendario 2020 del Parco in arrivo: il 23 presentazione e avvio della distribuzione

(Mantova, 19 Dic 19)

E' in programma la presentazione del calendario 2020 del Parco del Mincio e la consegna nelle scuole dei comuni che ricadono nell'area protetta. Il 23 dicembre nel corso del tradizionale brindisi di fine anno viene presentato il calendario 2020 e dai giorni successivi le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco si recheranno nei plessi che ospitano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dei 13 comuni dell'area protetta per recapitare la nuova raccolta di immagini selezionate per rappresentare i dodici mesi dell'anno, affinché venga, come da anni accade, esposta nelle classi.

A partire da lunedì 23 e martedì 24 dicembre (entro le ore 12) e fino a esaurimento scorte, il calendario 2020 del Parco del Mincio sarà in distribuzione gratuitamente alla cittadinanza presso la sede dell'ente, in piazza Porta Giulia 10 a Cittadella. Dopo Natale e Santo Stefano i giorni di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì ore 9:30-12:30, mercoledì anche il pomeriggio 15:00-17:00.

"35 anni di tutela del capitale naturale" è il titolo della pubblicazione che propone una carrellata di fotografie, rese disponibili da un generoso gruppo di fotografi amici del Parco: lunedì la presentazione con i loro nomi. Questa per il momento è la copertina, poi tutte le pagine saranno on line nel sito.