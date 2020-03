CENTRO PARCO BERTONE STAGIONE 2020: DATA DI APERTURA RIMANDATA

(Mantova, 09 Mar 20)

Si avvisa che, in via precauzionale e in considerazione delle disposizioni di tutela sanitaria fissate per la Lombardia fino al 3 aprile, il Centro Parco Bertone resta chiuso al pubblico. La data di apertura stagionale (normalmente prevista per la fine di marzo) sarà quindi posticipata a data da destinarsi.

Non appena il giorno di riapertura della stagione 2020 sarà fissato, verrà tempestivamente comunicato tramite i canali di comunicazione istituzionali e ai media locali.

Nel frattempo alle Bertone le grandi cicogne bianche che popolano il giardino e le aree circostanti, stanno formando le coppie e abitando i nidi che hanno costruito sulle sommità degli alberi secolari: l'auspicio è che si possa presto riaprire per assistere al bellissimo spettacolo della cova e, in successione, a quelli della nascita dei pulli e delle loro prime prove di involo.