Il 5 giugno e’ la giornata mondiale dell’ambiente, il motto 2020 è “Tempo per la Natura”

L’impegno del Parco del Mincio per il territorio è costante

(Mantova, 05 Giu 20) "I cibi che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, molte delle medicine che salvano la nostra vita, il clima che rende il nostro pianeta abitabile, tutto viene dalla natura": sono le prime righe del manifesto che oggi celebra la Giornata mondiale dell'ambiente, proclamata dall'Assemblea genrerale delle Naioni unite nel 1972 in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

La biodiversità, che rappresenta la ricchezza della vita sulla Terra, è composta da milioni e milioni di specie, un tesoro minacciato e messo a dura prova. Il tema della ricorrenza del 5 giugno di quest'anno è proprio questo, la perdita di biodiversità che con i cambiamenti climatici diviene un'emergenza ambientale e sociale. Il ritmo con cui si susseguono le estinzioni di specie fa dire agli scienziati che siamo di fronte alla sesta grande estinzione di massa e il Motto scelto per l'edizione 2020 della Giornata Mondiale dell'Ambiente è "Tempo per la Natura".

In questo scenario ogni tessera ecosistemica, come ogni individuo, ha la sua parte. L'ente Parco, nel suo agire quotidiano, opera per contribuire alla difesa della biodiversità. Lo fa con gli innumerevoli progetti di riqualificazione ambientale attivati negli anni e sempre in incremento e lo fa cercando di onorare uno degli obiettivi che anche questa giornata si pone: aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini e del territorio sull'importanza di attuare strategie per tutelare al meglio il territorio nel quale viviamo.