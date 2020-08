Ferragosto a Parco Bertone: visite gratuite con le GEV e Cicogne in volo tra gli alberi secolari

Non è richiesta la prenotazione - apertura nel week end dalle 10 alle 19

(Mantova, 13 Ago 20)

Sabato 15 agosto il Parco Bertone, centro visite del parco del Mincio e centro di reintroduzione della Cicogna bianca, sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 19. Alle ore 11 e alle ore 16 sarà possibile prendere parte alle visite guidate gratuite condotte dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, che vigileranno sul rispetto delle misure anti Covid-19.

Oasi verde immersa nel paesaggio dei prati stabili, Parco Bertone era la residenza estiva dei Conti D'Arco, famiglia nobile che qui eresse la sua villa di campagna, nel cuore di un giardino romantico ottocentesco e di un piccolo bosco impreziosito dalla presenza di alberi secolari e di piante esotiche, perfettamente armonizzati con la vegetazione autoctona.

Passeggiando lungo i sentieri, si possono ammirare i "giganti" delle Bertone come il Ginkgo biloba che si innalza per 40 metri, il libocedro gigante alle spalle della villa e la farnia che estende la sua chioma per 300 metri quadrati sull'isolotto al centro del laghetto.

In questa stagione i cieli delle Bertone sono solcati dal via vai delle cicogne bianche, che sulle cime degli alberi più alti e vigorosi hanno costruito i loro nidi e, in questo periodo, seguono i nuovi nati nelle pratiche di volo, in vista della prossima migrazione. Sono ben 13 i nidi occupati quest'anno, per un totale di circa 34 nuove nascite, cifra record per il centro di reintroduzione ospitato all'interno del parco.

Non è necessaria la prenotazione ma si ricorda che nel rispetto delle norme di prevenzione Covid-19 non è ammessa la presenza contemporanea di più di 100 persone. E' possibile nella giornata di Ferragosto effettuare pic-nic ma rispettando il distanziamento tra gruppi e cercando di favorire il turn over negli spazi ombreggiati e dei tavoli che sono a disposizione del pubblico. Il punto di ristoro non è in funzione ma ci sono distributori automatici di bevande.

Parco Bertone sarà aperto anche domenica 16 agosto dalle ore 10 alle ore 19. Biglietto d'ingresso: 2 € adulti, gratis fino a 13 anni e over 70.