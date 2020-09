Giardinieri per un giorno alle Bertone

Dopo il successo della prima giornata, tornano l’attività per adulti “Fioriture di bellezza” e il laboratorio per bambini “Ossigeno Verde”

(Mantova, 22 Set 20) Dopo il successo del primo appuntamento, domenica 25 ottobre ritorna a Parco Bertone Fioriture di bellezza, evento gratuito di giardinaggio attivo organizzato dal Parco del Mincio in sinergia con Regione Lombardia e Area Parchi in occasione della Giornata della Custodia del Parco, allo scopo di valorizzare la partecipazione dei cittadini in attività di cura e presa in carico del patrimonio naturale.

GIARDINIERI PER UN GIORNO CON FIORITURE DI BELLEZZA

Svelando alcuni trucchi del mestiere, un esperto florovivaista guiderà i partecipanti nella posa di nuovi bulbi di giacinti, hemerocallis e altri fiori caratteristici dei giardini d'altri tempi, che in primavera riempiranno di colori e di profumi l'oasi romantica dei Conti D'Arco. Attrezzi e utensili saranno forniti sul posto, insieme a un grembiule personalizzato che sarà donato ai presenti.

LABORATORIO SULLE PIANTE PER I BAMBINI

È invece dedicato ai bambini e alle bambine Ossigeno verde, laboratorio sulla vita delle piante, che prevede una divertente introduzione alla botanica, tra giochi e attività pratiche condotte da una guida ambientale.

Fioriture di bellezza e Ossigeno verde si svolgeranno nella radura antistante la villa Bertone con inizio alle ore 15:50, la partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria per poter organizzare gruppi contingentati, nel rispetto delle misure anti Covid-19: è possibile aderire online entro sabato 24 ottobre.



Informazioni di partecipazione

ISCRIVITI ONLINE

ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO: partecipazione gratuita, comprensiva di ingresso a Parco Bertone.

LABORATORIO BIMBI: partecipazione gratuita, comprensiva di ingresso, per i bambini/e partecipanti. Adulti accompagnatori: 2 euro ingresso Bertone; accompagnatori fino a 13 anni e over 70: ingresso Bertone gratuito.

L'evento si svolge con il sostegno delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco.