Educazione Ambientale e pandemia: il Parco del Mincio a sostegno delle scuole dei Colli Morenici

Consegnati 30 tablet e 50 webcam ai plessi di Monzambano, Ponti e Volta Mantovana – In preparazione contenuti di educazione ambientale per la didattica digitale

(Mantova, 26 Gen 21)

Sono stati consegnati oggi alle scuole dell'Istituto Comprensivo delle Colline Moreniche del Garda i nuovi dispositivi digitali che il Parco del Mincio ha messo a disposizione della popolazione scolastica per assicurare il diritto allo studio.

"I cinque plessi delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Volta Mantovana, Ponti sul Mincio e Monzambano – spiega il presidente del Parco Maurizio Pellizzer - sono stati dotati complessivamente di trenta tablet (in dotazione per i nuovi iscritti) e di cinquanta webcam che consentiranno agli alunni, facenti parte dell'Istituto Comprensivo, di ottimizzare l'apprendimento in presenza, quando consentito, e di garantire la continuità didattica a distanza, in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria. Il Parco è da sempre impegnato sul fronte dell'educazione ambientale e in questo frangente, che sta tenendo lontani gli studenti dalle classiche attività che l'ente svolge in presenza nell'area protetta, ha cercato di mettere a disposizione un servizio nel rispetto del principio di sussidiarietà che, soprattutto in questi momenti, ancor di più deve essere applicato fra Enti. In questa prima fase si tratta di un servizio di supporto strumentale, ma ne seguirà prossimamente una successiva, di produzione di contenuti per la didattica digitale, in chiave di educazione all'ambiente e destinati a un bacino d'utenza più ampio".

In particolare, i tablet che sono stati consegnati ai cinque plessi dei colli Morenici saranno assegnati dai responsabili dell'Istituto Comprensivo agli studenti nuovi iscritti, mentre le webcam permetteranno ai docenti di condividere in tutte le classi di ciascun plesso la visualizzazione delle LIM con gli alunni collegati da remoto.

Le dotazioni digitali sono state consegnate nei vari plessi dal presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer, affiancato dai sindaci di Volta Mantovana Luciano Bertaiola, di Monzambano Giorgio Cappa e di Ponti sul Mincio Massimiliano Rossi, e dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Sandra Parravano.

L'operazione rientra nel progetto "Territorio, ambiente salute" che il Parco del Mincio ha messo in campo allo scopo di potenziare i servizi di utilità sociale, sanitaria e assistenziale nella fase di post emergenza da Covid-19, e che prevede un insieme di azioni di supporto alla popolazione e al mondo scolastico per un valore di 75mila euro, cofinanziati dal GAL Garda e Colli Mantovani.

La progettualità didattica dell'operazione, a cura del Parco del Mincio, prosegue in queste settimane con lo sviluppo di una ulteriore azione dedicata al mondo della scuola: la produzione di prodotti di didattica digitale e educazione ambientale incentrati sulla relazione che intercorre tra la difesa dell'ambiente, del territorio e della biodiversità e la tutela della salute umana. Completata questa fase, tutti gli studenti dei 10 comuni del comprensorio Gal Garda e Colli Mantovani avranno accesso a prodotti multimediali educativi, mappe concettuali, gite virtuali nella riserva naturale di Castellaro Lagusello e nel SIC "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere", e ad un gioco digitalizzato sul tema del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici.