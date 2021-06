Parco del Mincio richiede il riconoscimento di Riserva Naturale per l’ex lago Paiolo

La Comunità del Parco dà il via libera alle procedure con Regione Lombardia

(Mantova, 10 Giu 21) La Comunità del Parco del Mincio ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per l'istituzione della Riserva Naturale "Lago Paiolo". Già nelle prossime ore l'ente Parco si attiverà per la formalizzazione delle procedure previste dalla normativa che disciplina le aree protette naturali regionali in relazione ai siti da destinare a protezione.

"La Comunità condivide l'obiettivo di ottenere tutele ambientali per l'area dell'ex lago Paiolo che ha tutti i requisiti per divenire una nuova Riserva Naturale Orientata: un lembo di naturalità nella città di Mantova, che si aggiunge come valore collettivo di tutela della biodiversità. L'area in esame, che si estende per circa 13 ettari, contiene elementi di straordinaria importanza ecologica, riconosciuti dalla comunità scientifica. L'istituzione della Riserva Naturale consentirà il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e di incremento degli habitat e delle specie presenti, insieme al potenziamento delle conoscenze tecnico-scientifiche e gestionali" ha spiegato il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer al termine della seduta della Comunità, ricordando che con l'esplicitazione dell'interesse pubblico dell'area, l'ente gestore potrà avviare eventuali procedure di esproprio.

"L'area possiede un'intrinseca rilevanza naturalistica per la presenza di specie di particolare interesse faunistico e vegetazionale" ha aggiunto il direttore Cinzia De Simone "nel mosaico di habitat che la caratterizzano, risultano di particolare pregio le popolazioni di avifauna, la biodiversità floristico-vegetazionale e i peculiari aspetti paesaggistici. Proprio nell'area dell'ex Lago Paiolo sono inoltre attestati importanti siti riproduttivi delle specie di interesse comunitario Rana di Lataste (Rana latastei) e Testuggine europea (Emys orbicularis), entrambe inserite nella Direttiva comunitaria Habitat che ha lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo. Per questa ragione, il sito è già stato dichiarato Area di Rilevanza Erpetologica Nazionale".

L'assessore all'ambiente del Comune di Mantova, Andrea Murari, ha espresso grande soddisfazione per tre motivi principali, "perché l'atto di indirizzo è stato condiviso dalla Comunità del Parco in maniera unanime, per la competenza messa in campo dall'ente Parco del Mincio nella prospettiva di estendere l'area protetta su quello che era il quarto lago di Mantova, e per la spinta civica che sostiene l'istanza".

Anche per Paolo Galeotti, vice presidente della Provincia di Mantova, "l'approvazione unanime dell'atto di indirizzo per l'istituzione della Riserva Naturale dimostra che l'ex lago Paiolo è percepito come bene provinciale, rappresenta un'area di vivere e da conoscere anche nelle attese dei comuni".

Per il valore scientifico dell'operazione promossa dal Parco del Mincio e dal Comune di Mantova, si sono già espressi a favore dell'istituzione della riserva naturale l'Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, l'Università degli studi di Parma - Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, l'Università degli studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, l'Università degli Studi di Modena - Dipartimento Scienze della Vita, la Società Erpetologica Italiana, il Gruppo Naturalistico Mantovano, WWF Italia e Italia Nostra onlus.

A fine aprile la Comunità del Parco si era già pronunciata a favore della partecipazione dell'ente al bando "Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità" di Regione Lombardia, finalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento per la realizzazione di un bosco nell'area dell'ex lago Paiolo.