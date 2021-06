Pilyoga all’aria aperta a Parco delle Bertone

La rassegna Ben-essere in natura prosegue domenica 20 giugno con “Pilyoga all’aria aperta”, lezione gratuita condotta dall’insegnante Elisa Penna.

(Mantova, 17 Giu 21) La rassegna Ben-essere in natura promossa dal Parco del Mincio prosegue domenica 20 giugno nell'oasi di Parco delle Bertone con "Pilyoga all'aria aperta", lezione gratuita condotta dall'insegnante Elisa Penna.

Pilyoga è una disciplina che integra i principi del pilates con quelli dello yoga e che per la prima volta viene praticata negli ambienti naturali del Parco delle Bertone, tra il verde degli alberi secolari, i profumi del bosco, i colori delle aiuole fiorite e gli eleganti sorvoli delle cicogne bianche, indaffarate in questo periodo nell'alimentazione dei nuovi nati.

L'attività si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 10:30 negli spazi verdi che circondano la villa dei Conti D'Arco. La partecipazione è gratuita fino a un massimo di 20 persone, con prenotazione al numero 340 3073929.

La rassegna Ben-essere in natura è realizzata dal Parco del Mincio con il contributo di Regione Lombardia e comprende un ciclo di eventi di fitness, creatività, arte espressiva e scienza partecipata nei territori dei prati stabili della Valle del Mincio: per info www.parcodelmincio.it. Ingresso a Parco Bertone e Centro di reintroduzione della Cicogna bianca: 2 euro intero, 1 euro ridotto, gratis fino a 12 anni e over 70 anni.