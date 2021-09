FocusAcque 2021: conto alla rovescia per la call fotografica dedicata ai corsi d’acqua

In scadenza il termine per inviare immagini che ritraggono il reticolo del Mincio

(Mantova, 21 Set 21) È iniziato il conto alla rovescia per la conclusione della call fotografica Focusacque, lanciata del Parco del Mincio per documentare la ricchezza e la complessità degli ambienti acquatici del Mincio. È infatti in scadenza il termine per inviare immagini che ritraggano il reticolo del Mincio, composto non solo dal fiume e dai laghi che forma intorno alla città di Mantova, ma anche da fossi e canali, specchi d'acqua d'origine glaciale, lanche, rogge e zone umide incastonate tra le colline moreniche del Garda e il basso corso del fiume.

Possono partecipare alla call tutti gli amanti della fotografia, dai professionisti agli appassionati, utilizzando fotocamere o anche smartphone, e sono già numerosi gli autori che hanno inviato i loro scatti. Lo scopo è quello di costruire intorno all'acqua una narrazione collettiva per immagini, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore di uno degli elementi essenziali per la vita sul pianeta.

L'acqua del Mincio è infatti elemento che vivifica gli ecosistemi naturali, i paesaggi e le colture agricole lungo i 73 Km di corso del fiume. L'identità stessa dei territori del Mincio è plasmata dall'acqua che l'uomo nei secoli ha trasformato, in alcuni casi in maniera virtuosa e sostenibile, in altri irresponsabilmente, per incuria, egoismo o avidità: una contraddizione che ancora oggi, nonostante la crisi ambientale dovuta ai cambiamenti climatici, è irrisolta.

Le foto, che dovranno essere state scattate da marzo 2020, potranno rappresentare il tema con una duplice finalità: estetica (paesaggi d'acqua, tramonti, elementi o dettagli particolari, scorci, giochi di luce, fauna e flora), o di documentazione (situazioni di interazione positiva e/o negativa tra l'uomo e l'acqua).

FocusAcque 2021 non è un concorso a premi, tuttavia i lavori pervenuti saranno valorizzati nelle attività di comunicazione del Parco e potranno contribuire a dare forza al messaggio di sensibilizzazione che anima l'iniziativa. Tra le immagini ricevute, potranno essere in particolare selezionati gli scatti che contribuiranno a formare il calendario dell'anno 2022 del Parco regionale del Mincio.

Le immagini devono essere inviate entro il 15 ottobre 2021 a stampa@parcodelmincio.it; il regolamento per partecipare è consultabile qui