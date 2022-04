L'approvazione del rendiconto di gestione 2021 tra gli ordini del giorno della nuova seduta della Comunità

(Mantova, 22 Apr 22) La Comunità del Parco è convocata per il giorno Mercoledì 27 aprile alle ore 16:00 presso la Sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia, 10 per la discussione del seguente ordine del giorno: