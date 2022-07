Tra i punti all'ordine del giorno, il Documento Unico di Programmazione 2023/2025

(Mantova, 25 Lug 22) La Comunità del Parco è convocata per il giorno Mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 16:00 presso la Sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia, 10 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;

2. Ratifica della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 34 del 06/06/2022 "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024";

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024;

4. Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022;

5. Nomina Revisore dei Conti;

6. Approvazione documento unico di programmazione 2023/2025.