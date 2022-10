Regione Lombardia ha ammesso e interamente finanziato i due progetti candidati dal Parco del Mincio

(Mantova, 19 Ott 22) Regione Lombardia ha ammesso e interamente finanziato i due progetti candidati dal Parco del Mincio al "Bando per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite", finalizzati a rendere l'area protetta più inclusiva dal punto di vista della fruizione per persone con disabilità e a potenziare gli strumenti di operatività e di controllo a disposizione dell'Ente.

Il valore complessivo dei finanziamenti riconosciuti ammonta a € 674.845,08.

PROGETTO "ACCESSIBILITÀ NEL PARCO: REALIZZAZIONE DI PONTILI PER CANOE E AREE DI PESCA PER PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA E SENSORIALE"

Il progetto prevede la realizzazione, lungo il corso del fiume Mincio, di quattro pontili per canoisti con ridotte capacità motorie, localizzati nei comuni di Marmirolo, in corrispondenza di Pozzolo sul Mincio, Goito e Volta Mantovana. I punti di attracco saranno collegati a parcheggi fruibili da persone con disabilità.

Completa il progetto la creazione di un'area attrezzata per consentire l'attività ludico-sportiva di pesca a persone con disabilità motoria e sensoriale. L'area sarà ricavata in un lembo di terreno individuato nel Comune di Bagnolo San Vito, che si inserisce nel Mincio restando separato dalle rotte dei natanti.

"Gli interventi" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "hanno la finalità di rendere fruibili e connessi con gli spazi rurali ed urbani circostanti tratti del fiume Mincio, lungo i quali le persone con difficoltà motorie e sensoriali potranno svolgere attività sportiva. Si tratta del primo di una serie di interventi che intendiamo realizzare per rendere il Parco sempre più accessibile e inclusivo". L'investimento complessivo per le gli interventi infrastrutturali dedicati all'accessibilità è di € 429.972,99.

Per Roberto Penna, sindaco di Bagnolo San Vito, "il progetto di creazione di un'area attrezzata per consentire l'attività ludico-sportiva di pesca a persone con disabilità motoria e sensoriale riunisce tre ambiti: quello sociale, quello sportivo e quello del tempo libero. È una bella soddisfazione vedere realizzato un progetto che avevamo pronto da molto tempo e che, grazie al lavoro svolto dal Parco del Mincio, è stato finanziato".

"La voglia di crescere insieme, Comuni e Parco del Mincio, consente di raggiungere obiettivi importanti" spiega Pietro Chiaventi, Sindaco di Goito "percorre il Mincio in canoa è un'esperienza unica che permette di entrare in contatto con la bellezza del fiume: renderla fruibile alle persone con disabilità è un valore aggiunto per il territorio".

"Ringraziamo il Parco del Mincio per il lavoro certosino nella ricerca del bando idoneo a finanziare il progetto di pontili per canoe accessibili" commenta Elena Betteghella, Assessore allo Sport del Comune di Marmirolo "è un progetto straordinario perché mette insieme le peculiarità del territorio: l'acqua e l'inclusività".

"Il ruolo del Parco del Mincio è importante non solo sotto l'aspetto della tutela del territorio, ma anche della promozione di un modello di sviluppo basato sui valori naturali, che ci piace molto" sottolinea Luciano Bertaiola, Sindaco di Volta Mantovana "è fondamentale, per la fruizione, creare momenti in cui far vivere il Parco, e questo progetto rappresenta un ulteriore avanzamento nello sviluppo di occasioni di esperienza dei territori".

PROGETTO "ACQUISTO BENI MOBILI, MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZATURE AD UTILIZZO PLURIENNALE"

Ammonta a € 244.872,09 la dotazione finanziaria destinata al "Progetto di acquisto beni mobili, mezzi di trasporto e attrezzature ad utilizzo pluriennale" per il potenziamento dei mezzi e delle strumentazioni necessarie alle attività di tutela e controllo che l'Ente svolge all'interno dell'area protetta.

Il parco mezzi dell'Ente sarà integrato con l'acquisto di tre automezzi FIAT Panda Cross 4x4 e di due imbarcazioni ALAN 57. "Gli automezzi consentiranno alle Guardie Ecologiche Volontarie di implementare le attività di presidio dell'area protetta che, con l'ampliamento dei confini del Parco, raggiunge un'estensione di 16.439,67 ettari" spiega il Direttore Cinzia De Simone "i natanti saranno in particolare impiegati nei servizi di vigilanza nell'Alto Mincio, nelle Valli del Mincio e sul Lago Superiore, sul Lago di Mezzo, Inferiore e nel Basso Mincio".

Per incrementare le dotazioni strumentali degli uffici, è previsto inoltre l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e di strumenti per le verifiche di stabilità degli alberi, corredati da apparecchiatura hardware e software. Nel progetto rientrano anche l'implementazione dei dispositivi digitali per l'efficientamento delle attività tecniche e istituzionali, la fornitura di corpi illuminanti a risparmio energetico, l'acquisto di arredi per la conservazione e l'archiviazione della documentazione e l'acquisto di attrezzature per la vigilanza.