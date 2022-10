Martedì 1^ novembre in scena lo spettacolo Under Huden, racconto di come la natura cambia per le azioni dell'uomo

(Mantova, 24 Ott 22) La XVIII edizione di Segni New Generations Festival, evento internazionale di teatro ed arte dedicato alle nuove generazioni, torna a Mantova dal 29 ottobre al 6 novembre.

All'interno del ricco programma, Parco del Mincio ha scelto di sostenere lo spettacolo Under Huden, della compagnia norvegese KompaniTO e FONOMONIKart, in scena martedì 1^ novembre alle ore 11 e alle ore 16 nella Sala delle Capriate, presso l'ex Convento Benedettino (Mantova).

Come la natura cambia aspetto e forme per effetto delle azioni dell'uomo che si muove, usa e consuma le sue risorse così la scena di questo spettacolo, composta da pezzi di un grande puzzle, muta continuamente sotto l'agire dei protagonisti. Tre acrobati con i movimenti del loro corpo esplorano possibilità, sfidano limiti e confini, come in un gioco, ma alla ricerca di un saggio equilibrio.

Età consigliata: per tutti dai 4 anni.

Prenotazioni: www.segnidinfanzia.org

DI E CON

Linn Holm, Tamar Ohana Goksøyr, Mari Dahl Stoknes

MUSICHE

Alexander Eldefors

SCENOGRAFIA

Troels Rosenkrantz Fuglsang

credito foto

Troels Rosenkrantz Fuglsang