Insieme al Fiore di loto, è la specie introdotta dall’uomo che maggiormente prospera nelle Valli, ai danni delle specie autoctone

(Mantova, 29 Giu 23) Sono in corso gli interventi di contenimento della Ludwigia grandiflora programmati dal Parco del Mincio nella Riserva naturale Valli del Mincio. Specie esotica invasiva originaria del Sud America, la pianta acquatica ha creato vaste isole galleggianti che minacciano l'equilibrio ecosistemico delle zone colonizzate all'interno della riserva.

"Si tratta di una delle linee di intervento previste nel progetto finanziato attraverso il bando Habitat 2022 di Fondazione Cariverona, che prevede ulteriori attività per la conservazione e la protezione della biodiversità acquatica nelle Valli" spiega il presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer.

Ludwigia grandiflora ssp. Hexapetala ha una velocità di propagazione per rizomi molto elevata, in grado di alterare l'ambiente in termini ecologici e strutturali, rallentare il flusso delle acque e ridurre il quantitativo di ossigeno a discapito della fauna ittica. Insieme al Fiore di loto, è la specie introdotta dall'uomo che maggiormente prospera all'interno dell'area umida, ai danni delle specie autoctone.

Per contenerne lo sviluppo, gli interventi in corso vengono realizzati mediante rimozione della biomassa con una benna montata su un pontone galleggiante, al di sopra del quale è collocato un cassone protetto per la raccolta del materiale asportato.

Il progetto di conservazione della biodiversità acquatica, che il Parco del Mincio sta realizzando in partenariato con il Comune di Mantova, prevede inoltre interventi di ripristino dei flussi idrici nei canali attraverso la rimozione del sedimento con escavazioni. "La manutenzione dei canali e dei corpi idrici viene effettuata periodicamente attraverso non solo questo progetto ma anche con specifiche azioni previste nel Bando Laghi e manutenzioni straordinarie finanziate con bandi regionali, a cui il Parco annualmente concorre" ricorda il direttore Cinzia De Simone.

L'investimento complessivo per gli interventi collegati al bando Habitat, finalizzati al contenimento delle specie esotiche e al ripristino dei flussi idrici dei canali, ammonta a 183.850,00 euro.