Al Parco del Mincio vengono affidate la progettazione e la realizzazione dell'opera

(Mantova, 04 Lug 23) Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro per finanziare la realizzazione del tratto della Ciclovia del Sole che si snoda tra Chiavica Travata e Governolo, nel territorio di Bagnolo San Vito. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

"Questa Convenzione - ha evidenziato Terzi - mira a regolare i reciproci impegni tra Regione Lombardia e il Parco regionale del Mincio al fine di procedere con la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione del tratto mancante della Ciclovia del Sole, un'opera fondamentale per valorizzare l'area del Mantovano e per creare una connessione diretta con la Vento e la Garda, le altre due Ciclovie turistiche della Lombardia".

"Regione Lombardia - ha proseguito Terzi - ha da sempre creduto in questo progetto, mettendo in campo anche importanti risorse attraverso il Piano Lombardia. Si tratta un altro segno di attenzione verso il Mantovano e verso un'opera di rilevanza nazionale che valorizzerà ulteriormente le peculiarità del territorio, oltre ad incentivare il cicloturismo e il relativo indotto economico".

La Ciclovia del Sole interessa quattro regioni - Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana - e si estende da Verona a Firenze.

Realizzato dal Parco del Mincio, il tratto lombardo insiste sul territorio della Provincia di Mantova, da Ponti sul Mincio a Moglia, per un'estensione di circa 90 chilometri. Il percorso si snoda nella maggioranza del tracciato su strade arginali dei Fiumi Mincio e Secchia e di canali collegati. Alcuni tratti ricadono in aree urbane come a San Benedetto Po e a Mantova.

Al Parco del Mincio vengono dunque affidate anche la progettazione e la realizzazione del tratto tra Chiavica Travata e Governolo.

"La decisione di Regione Lombardia rappresenta un elemento di grande soddisfazione" commenta Maurizio Pellizzer, Presidente del Parco regionale del Mincio "l'opera contribuirà a completare il sistema di ciclovie integrate nella Ciclovia turistica nazionale Sole e ad arricchire il territorio mantovano di un'ulteriore risorsa per la mobilità sostenibile."

"Questo ulteriore finanziamento relativo ad un ulteriore tratto della Ciclovia rappresenta un attestato importante di fiducia riconosciuto da Regione Lombardia all'operato del Parco nella progettazione e realizzazione del tratto lombardo della Ciclovia, che collega Moglia a Ponti sul Mincio, lungo un tratto di 89 km" spiega Cinzia De Simone, Direttore del Parco regionale del Mincio "tale nuovo finanziamento permetterà di completare il tratto mancante, situato nel Comune di Bagnolo San Vito, di circa 3 km, e rappresenta il completamento dei lavori in corso della tratta lombarda della Ciclovia turistica nazionale Sole che ad oggi ha raggiunto, dopo nove mesi di lavori, più del 50% della sua realizzazione".