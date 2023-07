Appuntamento domenica 16 luglio. Partecipazione gratuita con prenotazone.

(Mantova, 10 Lug 23) Un bicitour con guida ambientale alla scoperta di una preziosa oasi naturalistica sulla sponda sinistra del lago Superiore è il nuovo appuntamento della rassegna "Ben-essere in natura", in programma domenica 16 luglio.

La destinazione è appunto l'Oasi "Paradiso del Mincio", già Oasi "Le Ghiaie", area di grande interesse ambientale e paesaggistico affacciata sulla grande Garzaia degli Aironi rossi, nel cuore del Parco del Mincio.

Il sito e le sponde delle locali ex cave di ghiaia sono state di recente recuperate con interventi di valorizzazione degli aspetti floristici e paesaggistici, migliorandone la fruizione all'insegna della sostenibilità.

Con una guida ambientale escursionistica di Cooperativa Alkémica, i partecipanti esploreranno un luogo di grande fascino e di straordinaria valenza naturalistica.

La partenza è in programma alle ore 9:30 in piazza Porta Giulia, a Cittadella, con bicicletta propria. L'itinerario si svilupperà su un percorso senza particolari difficoltà di complessivi 15 km tra andata e ritorno. Non è fornita assistenza tecnica per le biciclette. Si consigliano caschetto, kit antiforatura, scorta di acqua e repellente anti insetti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma online www.alkemicaonline.it/eventi-alkemica/ (scorrere fino in fondo alla pagina degli eventi). Informazioni (orari ufficio): 0376-225724 / 333-5669382.