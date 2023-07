Opere e progetti per € 9.773.282,33 nel programma annuale

(Mantova, 20 Lug 23) La Comunità del Parco del Mincio ha approvato all'unanimità il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, che prevede entro il 2024 la completa realizzazione del progetto "Accessibilità nel Parco", con creazione di pontili per canoe e aree di pesca accessibili alle persone con disabilità motoria e sensoriale (€ 429.972,99) nei comuni di Volta Mantovana, Marmirolo, Goito e Bagnolo San Vito.

In evidenza, nel documento di programmazione, anche l'avanzamento del progetto "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio" (€ 89.425,00 nel 2024 e € 45.000,00 nel 2025), attraverso la prosecuzione delle azioni di contenimento della Ludwigia grandiflora e della Castagna d'acqua e di pulizia canali nelle Valli del Mincio e nel lago Superiore, e l'attuazione di un corposo intervento di forestazione nella ZPS Portiolo, Viadana, San Benedetto Po, Ostiglia.



OPERE IN CORSO: BACINI DI SEDIMENTAZIONE E RIPRISTINO CANALI

Il DUP fotografa il corposo programma annuale che l'Ente sta portando avanti, tra progetti in corso o in fase di avvio, per una consistenza complessiva di € 9.773.282,33.

Oltre alla realizzazione della tratta lombarda della Ciclovia del Sole (€ 5.805.381,00), i maggiori impegni per il 2023 riguardano il completamento del progetto di tutela e risanamento delle acque lacustri (€ 1.990.399,17) attraverso il contenimento del Fiore di Loto, gli interventi di consolidamento spondale e di miglioramento della qualità delle acque.

Su un'area di circa 10mila metri quadrati acquistata di recente del Parco, nei pressi del canale Goldone sarà realizzato un sistema naturale filtrante caratterizzato dalla presenza di specie vegetali fitodepuranti e di aree a diversa velocità di corrente. "In linea con le prerogative del Contratto di Fiume, l'obiettivo è quello di migliorare la qualità delle acque che il Goldone fa confluire nella riserva naturale Valli del Mincio, contenendo l'immissione di plastiche, detriti vegetali e limi" spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer.

Parallelamente, è in corso la gara per la realizzazione di un bacino di sedimentazione alla foce del canale Osone, in adiacenza dello sgrigliatore. "Si tratta di interventi speculari in sponda destra del Mincio, che hanno lo scopo di ridimensionare il carico inquinante che Osone e Goldone riversano nelle Valli" spiega il Direttore Cinzia De Simone.

È funzionale al miglioramento della qualità delle acque e alla conservazione dell'area umida anche l'attività di ripristino idrodinamico dei canali prevista nel progetto "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio" (€ 380.000,00), il cui elaborato esecutivo è attualmente in fase di redazione.

Ulteriori progetti che l'Ente sta realizzando implementano gli obiettivi di fruizione turistica sostenibile dell'area protetta (Ecomuseo della Pace, € 58.000,00), di tutela e conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità (manutenzioni straordinarie, € 119.832,50; gestione della vegetazione elofitica nelle Valli del Mincio, € 34.717,86; ripristino di alberi abbattuti o danneggiati dalla tempesta Vaia, € 42.450,10; manutenzione della Garzaia di Pomponesco, € 13.219,31), di pianificazione e operatività (redazione dei piani di gestione delle Riserve naturali, € 85.637,00; acquisto di mezzi e strumenti per le attività di verifica e vigilanza, € 244.872,09), e di resilienza climatica (ACE3T – Clima, € 180.000,00).



CICLOVIA DEL SOLE: NUOVO TRATTO AFFIDATO AL PARCO

La Comunità ha ratificato la variazione al bilancio di previsione conseguente alla scelta di Regione Lombardia di affidare al Parco del Mincio la progettazione e la realizzazione del tratto di ciclabile tra Chiavica Travata e Governolo, nel Comune di Bagnolo San Vito, nell'ambito dei lavori della Ciclovia turistica nazionale Sole.

Le opere dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2024, per un investimento complessivo di € 500.000,00.

"La scelta di Regione Lombardia rappresenta un elemento di grande soddisfazione. L'opera contribuirà a completare il sistema di ciclovie integrate nella Ciclovia turistica nazionale Sole e ad arricchire il territorio mantovano di un'ulteriore risorsa per la mobilità sostenibile" commenta Maurizio Pellizzer, Presidente del Parco regionale del Mincio. "Con il nuovo finanziamento" aggiunge Cinzia De Simone, Direttore del Parco regionale del Mincio "si completano i lavori in corso della tratta lombarda della Ciclovia turistica nazionale Sole che ad oggi ha raggiunto, dopo nove mesi di lavori, più del 50% della sua realizzazione".



BILANCIO IN EQUILIBRIO

Approvazione unanime anche per il punto all'ordine del giorno relativo alla salvaguardia e all'assestamento generale di bilancio: la previsione complessiva delle entrate e delle uscite è pari a € 9.571.032 per l'esercizio 2023, in equilibrio sia per la parte corrente che per la parte di investimento.