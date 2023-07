Domenica 30 luglio, alla scoperta di strumenti antichi e melodie senza tempo con la rassegna "Ben-essere in natura"

(Mantova, 24 Lug 23) Le note di strumenti antichi che risuonano in melodie senza tempo, per ritrovare la connessione con l'energia buona della natura. È quanto accadrà domenica 30 luglio a Parco delle Bertone con "Viaggio sonoro, armonia musicale nel bosco" (ore 16:00), nuovo appuntamento della rassegna "Ben-essere in natura" realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia.

All'ombra degli alberi secolari del parco, Vanda Pasolini e Giovanni Carnevali, operatori del Macrocosmo, eseguiranno musiche celesti con strumenti antichi, accompagnando il pubblico in un bagno di suoni con ciotole tibetane, monocorde e arpa angelica Koshi, e nell'ascolto della voce del tamburo sciamanico e del canto dei mantra con armonium indiano.

L'appuntamento, inserito nelle giornate dedicate all'inclusione, è a partecipazione gratuita. Su prenotazione, è possibile ricevere trattamenti sonori individuali con monocorde e arpa angelica. Per informazioni e iscrizioni, 392 1037410 redazione1@ilmacrocosmo.it.

Ingresso a Parco Bertone: 2 euro (gratis fino a 12 anni e over 75 anni). Alle ore 11 e alle ore 16, le Guardie Ecologiche Volontarie organizzano visite guidate gratuite alla scoperta di parco Bertone e dei suoi tesori naturali e storici.