Sabato 29 luglio, con le guide ambientali alla scoperta della Riserva naturale. Partecipazione gratuita.

(Mantova, 24 Lug 23) Con il suo ricco mosaico di habitat palustri e ripariali, la biodiversità della Riserva naturale Vallazza affascina e sorprende.

In questo scrigno naturale alle porte di Mantova, sabato 29 luglio si svolgerà il nuovo appuntamento della rassegna "Ben-essere in natura" (ore 9:30), realizzata dal Parco del Mincio con il sostegno di Regione Lombardia per far conoscere i tesori ambientali del territorio e il ruolo fondamentale che rivestono per determinare la qualità della vita nelle comunità locali.

La proposta consiste in un'escursione naturalistica condotta da guide ambientali esperte, che partirà da Bosco Virgiliano e arriverà nel cuore della riserva. Durante il percorso, sarà possibile ammirare un ambiente prezioso e conservato, dove la natura è padrona: in questa stagione, gli specchi d'acqua ospitano estese popolazioni di Ninfea, Nannufero e Castagna d'acqua mentre sulle sponde la fitta vegetazione offre rifugio a specie di uccelli di interesse comunitario, dagli Aironi coloniali al coloratissimo Martin pescatore. L'escursione avrà inizio alle ore 9:30 con partenza da viale Learco Guerra.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma online www.alkemicaonline.it/eventi-alkemica/ (scorrere fino in fondo alla pagina degli eventi). Informazioni (orari ufficio): 0376-225724 / 333-5669382.