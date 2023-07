completato i lavori di recupero della struttura sulla riva del fiume, in passato danneggiata da vandalismi

(Mantova, 25 Lug 23) A Rivalta sul Mincio è possibile osservare l'avifauna che popola le Valli del Mincio da una posizione privilegiata e protetta, inserita in un contesto naturale di grande pregio e di agevole accesso.

Il Parco del Mincio ha infatti completato i lavori di recupero della struttura collocata sulla riva del fiume, alle spalle di Fondo Mincio, in passato danneggiata da vandalismi. Affacciato sul paesaggio delle Valli e raggiungibile attraverso un ponticello in legno, il punto di osservazione è rivestito da un paramento mimetico in cannicciato che richiama la vegetazione ripariale dell'area umida.

Le aperture orizzontali collocate a diverse altezze consentono la visione della fauna in generale e delle numerose specie di uccelli che hanno scelto la Riserva naturale come rifugio: nelle Valli, riconosciute area umida di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar, sono infatti attestate 55 specie di interesse comunitario di cui 13 nidificanti e altre 149 specie di uccelli tra stanziali, migratori e svernanti.

L'intervento rientra nel programma di manutenzioni straordinarie periodiche realizzate dal Parco, che annovera anche il ripristino del sentiero naturalistico Angeli Belfiore, eseguito nel periodo invernale mediante lavori di consolidamento della scarpata e la riqualificazione delle staccionate in legno che delimitano il percorso ciclopedonale.