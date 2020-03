VEGETALIA, tra alberi, fiori, frutti - RINVIATA L'INAUGURAZIONE

Mostra d'arte

Da Sabato 4 a Giovedì 30 Aprile 2020

AGGIORNAMENTO DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI: LA DATA DI SVOLGIMENTO E' DA RIPROGRAMMARE, IN ATTESA DI NUOVE DISPOSIZIONI

Ottantacinque opere d'arte, raccolte in una significativa rassegna dedicata al mondo vegetale, realizzate a partire dagli anni '60 del secolo scorso fino ai nostri giorni da altrettanti artisti inivati dalla Casa Museo Sartori.

La mostra nasce da un'idea e progetto di Adalberto Sartori, e gode dei patrocini di Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Parco del Mincio, Comune di Castel d'Ario, FAI Delegazione di Mantova, , Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano, Terra Crea - Museo d'arte ceramica di Castel d'Ario e Pro Loco di Castel d'Ario.

Dal catalogo della mostra l'autrice del testo critico, Maria Gabriella Savoia, ricorda i mille utilizzi che l'uome fa del mondo vegetale, ci esorta a rispettarlo e conlude così: "Considero la mostra Vegetalia tra Alberi, Fiori e Frutti come un viaggio attraverso il mondo vegetale che troppo sottovalutiamo e spesso diamo per scontato, come opinabile e anche inutile ornamento, ma che in realtà, costituisce una parte essenziale della nostra esistenza su quel sasso orbitante nello spazio che è il pianeta Terra".

Luogo: Casa Museo Sartori CASTEL D'ARIO

Provincia: Mantova Regione: Lombardia

Organizzatore: Casa Museo Sartori

Info Email: info@ariannasartori.191.it Info Line: 0376.324260 MantovaCasa Museo Sartori

