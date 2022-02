Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

(Sarzana, 03 Feb 22) Si sono svolte nelle giornate di sabato 29 e domenica 30, presso il Parco Naturale Regionale di Piana Crixia, capofila per l'edizione 2021 del concorso, le sedute di analisi organolettiche dei 76 campioni di miele rimasti in gara a seguito della selezione curata dal Laboratorio regionale per le analisi dei terreni e delle produzioni vegetali di Sarzana. Le analisi chimico-fisiche hanno, infatti, escluso 5 degli 81 campioni presentati, tre per il riscontro di un elevato contenuto di acqua e due per il riscontro di una percentuale elevata di idrossimetilfurfurale.

Accolti dal Sindaco e Presidente del Parco Massimo Tappa e dal funzionario tecnico del Parco Maria Paola Chiarlone, i dodici esperti in analisi sensoriali del miele, liguri e piemontesi, iscritti all'Albo Nazionale di Bologna che ha dato il proprio riconoscimento al concorso ligure, si sono così riuniti per valutare i mieli dei parchi della nostra regione. "Si scaldano i motori – aggiunge il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana – di una manifestazione che vede un'elevata partecipazione e che mette sotto i riflettori l'impollinazione delle api, tra i più importanti termometri della biodiversità, unitamente al prezioso lavoro dell'uomo".

