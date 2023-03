Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara

(Sarzana, 02 Mar 23) Oggi il Parco Regionale Montemarcello Magra Vara ha incontrato le istituzioni e le associazioni del territorio nella splendida Sala Consiliare del Comune di Sarzana, Comune che ha patrocinato e ospitato l'incontro.

È iniziata la fase pubblica di confronto con l'ascolto delle istanze che provengono dal territorio per il mezzo delle istituzioni e delle associazioni. È stato deciso dal Parco di avviare fin dall'inizio questa fase, invece che dopo l'adozione del Piano come prescrive la legge, questo proprio per favorire una partecipazione efficace nel processo di formazione del Piano e non quindi a piano fatto come avviene di norma. La Presidente del Parco Eleonora Landini ha introdotto i lavori e quindi i professionisti Fabio Giacomazzi, ecologo, coordinatore dei Piani di gestione delle Zone Speciali di Conservazione, l'architetto Giorgio Baldizzone, coordinatore del Piano di Parco, e Riccardo Bonanini, economista, hanno introdotto le modalità di redazione del Piano Integrato, le caratteristiche naturali e socio-economiche del territorio interessato. Un questionario anonimo ha permesso di testare in libertà il pensiero del pubblico riguardo alle priorità ambientali del territorio e successivamente molti sono stati gli interventi del pubblico che hanno convintamente portato avanti le proprie istanze.

La speranza del Parco, nelle parole della Presidente, è che questo momento di condivisione prosegua costruttivamente fino al termine dell'approvazione del Piano Integrato di Parco favorendo la formazione di un prodotto che abbia la forza che solo un franco confronto democratico può infondere. Per questo saranno disponibili meccanismi di scambio di documenti tecnici con cittadini ed istituzioni ed una email dedicata, attivi fino alle fasi finali di lavorazione del Piano.