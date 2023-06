Trekking con gli asinelli

Da Sabato 3 a Domenica 4 Giugno 2023 dalle 10:00 alle 15:00

Un Trekking di due giorni nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con pernottamento e con degustazione di cibi tipici, insieme agli Animali più simpatici della Montagna, gli Asini!

Gli asini, altro che animali cocciuti e pigri! In realtà, sono degli animali intelligenti e molto sensibili, caratterizzati da una memoria eccezionale e da una capacità di ricambiare tutto l'affetto che ricevono. Un 'occasione, questa del trekking, per conoscerli ed interagire con loro nelle meravigliose vallate del Parco Nazionale d'Abruzzo, con una natura selvaggia ed incontaminata nell' Alta Valle del Giovenco e le Alte Terre Marsicane, un trekking da borgo a borgo, un trekking tra Bisegna e San Sebastiano dei Marsi , due borghi medioevali , con origini pre- romane, un trekking tra natura e cultura in una zona dove vive l' Orso Bruno Marsicano e il Lupo Appenninico. Un percorso " lento" con gli asinelli che ci accompagnaranno con dei Basti realizzati dai bastai del Molise, dei cesti tipici intrecciati da artigiani della valle del Comino. Durante il cammino non mancheranno i racconti sugli Asini, le storie sulla Lana delle coperte Abruzzesi, lavorate dalle donne delle montagne e storie dell' Abruzzo montano, del Molise e della Val di Comino, mentre gli asinelli porteranno i nostri bagagli, per camminare leggeri ed immergerci nella bellezza della natura che ci circonda.

Il trekking prevede una degustazione di cibi tradizionali e genuini, ottimi vini e genziana abruzzese, senza l'utilizzo di piatti di plastica usa e getta, ma con piatti in ceramica, bicchieri e fiaschette in vetro…

Svolgimento del programma:

L'appuntamento è a Bisegna, ore 10.00 circa, dove ci incontreremo e faremo conoscenza con le Guide e gli Asinelli, successivamente sistemeremo i bagagli nei cesti portati dall' asino e partiremo dal centro storico di Bisegna, tra la torre medioevale e i bellissimi scorci che si aprono sulla vallata del Giovenco. Il sentiero inizia dal paese ed a mezza costa taglia la montagna con un panorama unico sulla Marsica, il M. Sirente ed il Corno Grande. Subito dopo il percorso cambia direzione e si vedono le cime di Rosapinnola, l'Argatone e la Valle di Fonte d'Appia. Lungo un bosco misto di faggi, pioppi, carpini neri e cerri , poi, in discesa alle pendici della Montagna grande ,la mulattiera che porta a San Sebastiano ci condurrà nel centro storico. Qui trascorreremo la serata facendo l'osservazione agli animali selvatici nel balcone naturale di San Sebastiano , con un caratteristica cena a base di cibo tradizionale, vino e genziana abruzzese. Pernotteremo nel centro storico in degli accoglienti appartamenti ristrutturati o in tenda.

II giorno successivo, Faremo colazione e partiremo con gli Asini per il rientro a Bisegna, lungo il fiume Giovenco, un corso d'acqua caro al popolo del Marsi , verso i ruderi della Ferriera la fabbrica adibita alla lavorazione del ferro la cui materia prima, la bauxite, veniva trasportata attraverso i sentieri di montagna dal territorio di Lecce nei Marsi. Con qualche pausa lungo il percorso per ammirare e conoscere il territorio compresa quella dove consumeremo il pranzo. Per poi arrivare al punto di partenza nel primo pomeriggio.

Il sentiero è facile si snoda su percorsi di media montagna.

4 ore di cammino complessive il primo giorno;

3 ore di cammino il secondo giorno, escluse le soste.

ATTREZZATURA INDISPENSABILE

Scarpe da trekking, zaino, T-shirt pile, K-way e giacca antivento, pantaloni comodi per camminare (lunghi), borraccia con acqua (da evitare bottiglie di plastica usa e getta) , cappello, guanti, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, binocolo, cambio per il giorno successivo, torcia, mascherina ed igienizzante per le mani e pranzo al sacco del primo giorno.

Tenda, sacco a pelo, stuoia e torcia per chi vorrà dormire in campo tenda

Lenzuola e biancheria per chi sceglierà la sistemazione in appartamento

Gli asini porteranno la maggior parte del bagaglio e dei vestiti di ricambio che devono necessariamente essere messi in una borsa morbida.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Bastoncini da trekking, Snack, Borraccia, Binocolo, Macchina

Fotografica, stuoia impermeabile.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più , contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/