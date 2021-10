L’ALBA CON I CERVI IN AMORE

BRAMITI E COMBATTIMENTI DEI CERVI IN AMORE

Domenica 3 Ottobre 2021

Sei in cerca di avventure per l'Autunno? Perché non approfittare della stagione migliore per osservare i Cervi durante il rituale del corteggiamento nel periodo degli amori. Non farti scappare quest' esperienza unica e imperdibile, dove avrai modo di osservare, e, allo stesso tempo, udire i bramiti di questi maestosi esemplari maschi, emessi per conquistare gli esemplari femmine. Inoltre, avrai modo di assaporare al meglio i suggestivi panorami autunnali delle vallate del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Programma

L'incontro con la guida sarà a Barrea prima dell'alba ( orario da concordare con la guida ) Raggiungeremo l'attacco del sentiero in macchina per un breve percorso.

L'itinerario si sviluppa tra foreste d'alto fusto, formazione carsiche, fino a raggiungere la conca del Lago vivo in cui a primavera è incastonato lo splendido Lago che nel periodo autunnale si riduce a piccole pozze di fango, ideali per i bagni dei cervi maschi. Durante la salita inizieremo ad ascoltare i bramiti forti e vicini, fino a raggiungere la conca di Lago Vivo dove si radunano gli harem delle femmine e i maschi in difesa dai rivali, che si destreggiano tra combattimenti e bramiti. .

Il sentiero di ritorno sarà attraverso una splendida faggeta, formazioni carsiche, terrazze naturali con un panorama mozzafiato sulla valle dei Riotorto.

Durante il percorso si metteranno in evidenza gli aspetti biologici, etologici del cervo e di altre specie animali e vegetali che caratterizzano e interagiscono nell'ambiente del Parco Nazionale d'Abruzzo, curiosità ed aneddoti del territorio del Alto Sangro, tutto nello scenario di montagne, bramiti e combattimenti.

SENTIERO PNALM K4 .

DIFFICOLTA': escursionistica .

Dislivello in salita 400 m.

Dislivello in discesa 500 m in discesa

Tempo di percorrenza: 6 ore. a/r .

Da Domenica 19 Settembre a Domenica 17 ottobre

L'itinerario si ripete ogni domenica

Partenza all' alba , rientro ore 13,00

Pranzo al sacco.

Su richiesta anche in altri giorni. Per prenotazioni contattaci :

