Nella selvaggia Valle dell'Atessa

DA TEMPLO AL COPPO DELLA POLINELLA ALLA BASE DEL MONTE PALOMBO

Mercoledì 8 Dicembre 2021 dalle 09:30 alle 15:00

Un percorso insolito, poco conosciuto ma di notevole bellezza, un percorso tra maestosi faggi, ampie radure di montagna e panorama sul gran parte del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Impareremo a riconoscere i numerosissimi passaggi di animali le loro impronte, i segni di presenza ed tutti i segreti del bosco .

Programma :

Appuntamento a Pescasseroli presso Il Bel Sentiero alle ore 09.30, partenza con le macchine per un breve tratto fino all'imbocco del sentiero, attraverseremo la Valle dell'Atessa dal Valico di Templo dove una bellissima e graduale strada nel bosco di faggio ci condurrà dolcemente nel coppo della Polinella, una splendida radura a 1600 m. da qui a mezza costa del monte palombo , arriveremo su un punto panoramico che si apre sull'alta valle del Sangro e l'alta valle del Giovenco. Accompagnati dal bel panorama e bosco scenderemo a zig-zag per poi ritornare nel punto di partenza. Il percorso è ad anello.

L'itinerario proposto costituisce la dimora abituale dei lupi, orsi, cervi e caprioli.

( SENTIERI PNALM Z1-Z2)

Dalle ore 09.30 alle 15.30

Difficoltà: MEDIO

. Dislivello: 700 m tra salita e discesa.

Lunghezza -10 km circa tra andata e ritorno.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone tra boschi e radure, con salite e discese di media pendenza. Il percorso è adatto a persone che praticano attività sportive ed a bambini abituati a camminare in montagna .

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile

Costo: €15. a persona.

Sconti per famiglie

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Bisegna (AQ), Opi (AQ), Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Il Bel Sentiero

Info Email: il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com Info Line: 339 334 9015 L'AquilaIl Bel Sentiero

Altre info su:Tag: visite guidate