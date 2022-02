CIASPOLATA AL TRAMONTO E POLENTATA IN RIFUGIO DI MONTAGNA

Sabato 19 Febbraio 2022 dalle 14:00 alle 18:30

Una ciaspolata facile adatta a tutti, al chiaror di luna per osservare i colori della montagna al tramonto, il panorama delle montagna più belle del Parco. Una serata insolita, rientro in notturna con la luce delle torce e il chiarore della neve. Per concludere con il gusto di una polentata.

Dalle 14:00 alle 18.30.

( sentieri PNALM Y7 – C1- A9 - Z1 – T1 )

Programma : ci incontreremo a Pescasseroli presso IL BEL SENTIERO ( si può comunque concordare il luogo dell' appuntamento) ci sposteremo in macchina fino all'attacco del sentiero, Con le ciaspole andremo sulla neve, per conoscere le caratteristiche del territorio protetto, impareremo a riconoscere le tracce degli animali sul manto nevoso che ci svelerà tutti i passaggi, aspetteremo il tramonto e ritorneremo in notturna.

DIFFICOLTA': turistica.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna, con salite e discese graduali. Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini, a persone che godono di buona salute.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking , cappello, maglietta leggera a maniche lunghe, maglia in pile, pile pesante, giacca wind stopper, cappello, guanti, pantaloni invernali da escursione.

COSA PORTARE zaino, borraccia con acqua o tisana calda, crema protettiva, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo e torcia.

Costo: €20. a persona comprensivo della guida e noleggio delle ciaspole. La polentata verra svolta a fine percorso ed è facoltativa.

LUNGHEZZA: 8 km circa​​ a/r

In caso di mancanza di neve l'itinerario si farà a piedi al costo di €15.00 a persona .

Sconti per famiglie con bambini.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero