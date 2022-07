DAL PASSO DEL DIAVOLO ALLA CICERANA CON PRANZO IN RIFUGIO

Lunedì 4 Luglio 2022 dalle 09:30 alle 15:30

Un itinerario molto bello, vario e selvaggio che ci conduce nel vero regno dell'orso e del lupo, ad osservare e conoscere il loro ambiente di vita , attraverso i segni di presenza come escrementi, impronte e resti di caccia. In un luogo da sempre dimora abituale dei più grandi mammiferi italiani.

Programma :

appuntamento alle ore 09,30 presso Il Bel Sentiero in via della Piazza n10 e partenza con le proprie auto fino all'attacco del sentiero. L' itinerario a piedi inizia dal Passo del diavolo, per risalire poi il Vallone Lampazzo una piccola e suggestiva gola delle sorgenti del Sangro, fino a fossa Perrone luogo di pascolo dell'orso. Poi attraverso la foresta vetusta della la Selva Moricento (patrimonio UNESCO) arriveremo alla Cicerana per il pranzo in rifugio..

Dalle ore 09.30 alle ore 15.30

Tempo di percorrenza : 3 ore a/r

Difficoltà: T ; TURISTICO

Dislivello 200 m.

Cartografia PNALM T1 –R4- T1

COSTO : €15. a persona, sconti per famiglie

aTTREZZATURA INDISPENSABILE

scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, giacca impermeabile, binocolo, borraccia ( plastic free) con acqua, mascherina ed igienizzante per le mani.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

INFORMATIVE

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

Il pranzo in rifugio non è compreso nel costo dell'escursione ed è facoltativo, si potrà scegliere anche di consumare il proprio pranzo a sacco.

Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/