Family trek : Catturiamo i colori della natura

Sabato 9 Luglio 2022 dalle 09:30 alle 13:00

Un modo per conoscere le meraviglie del Parco e per imparare a conoscere le forme e i colori delle piante . I bambini insieme ai propri genitori saranno accompagnati lungo un sentiero dove verranno invitati a raccogliere in maniera corretta, senza danni per l'ambiente, alcuni elementi che serviranno a realizzare la tavolozza del pittore, non mancherà l'attività sensoriale e la colazione nel bosco.

SENTIERI PNALM Z1- C1- T1

Il percorso è facile. l'escursione è adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

Possono partecipare anche i nostri amici a 4 zampe.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera, pantaloni comodi .

COSA PORTARE: berretto per il sole , felpa o pile e giacca adatta alla pioggia, crema solare, pranzo al sacco, zainetto, borraccia con acqua da evitare bottiglie di plastica usa e getta, crema protettiva, macchina fotografica, binocolo, mascherina e gel disinfettante

Costo €10 a persona adulti e bambini

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/