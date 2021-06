COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA EFFICACE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO (ART. 76 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E ASSISTENZA ASSICURATIVA DEL PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO CODICE CIG:ZAF314B8F0

(Sassalbo, 25 Giu 21) PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 SS.MM.II. COSÌ COME MODIFICATO DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT.A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E ASSISTENZA ASSICURATIVA DEL PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO CODICE CIG:ZAF314B8F0