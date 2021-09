Avviso pubblico per indagine di mercato ex art. 36 comma 2 lett. B del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm. e II. per il progetto PIT riguardante l'allestimento museo del paesaggio presso la riserva naturale statale dell'Orecchiella

Progetto PIT 'Dalle Verrucole all' Orecchiella, da San Romano a Orzaglia: progettualità integrata per la conservazione del contesto paesaggistico e la rivitalizzazione delle attività socioeconomiche' - 'Allestimento museo del paesaggio'

(Sassalbo, 24 Set 21) La fornitura in progetto è relativa alle opere di allestimento di un piccolo Museo dedicato ai rapaci all'interno del piccolo edificio conosciuto come "Casetta dei Rapaci"all'interno della Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella. Regione Toscana, P.S.R. 2014-2020 - MISURA 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI - Sottomisura 7.5. Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala. PROGETTO PIT DENOMINATO 'DALLE VERRUCOLE ALL' ORECCHIELLA, DA SAN ROMANO A ORZAGLIA: PROGETTUALITÀ INTEGRATA PER LA CONSERVAZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIOECONOMICHE' - 'ALLESTIMENTO MUSEO DEL PAESAGGIO'

Scadenza 30/09/2021